Житель Самарской области зарегистрировал мигрантов в доме, который они строили

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Жигулевский городской суд рассмотрел уголовное дело 53-летнего местного жителя, которого обвиняли в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.