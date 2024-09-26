Житель Самарской области зарегистрировал мигрантов в доме, который они строили

Жигулевский городской суд рассмотрел уголовное дело 53-летнего местного жителя, которого обвиняли в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее мужчина в своем недостроенном и не пригодном для жилья доме зарегистрировал троих мигрантов, которые достраивали здание.
В результате иностранцев сняли с миграционного учета, а владельца дома оштрафовали на 100 тыс. рублей.
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