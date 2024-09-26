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Экология Общество

В Самарской области контролируют готовность к вводу в эксплуатацию очистных сооружений

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в рамках региональной составляющей федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" решается задача по снижению в три раза объема отводимых в Волгу загрязненных сточных вод.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

За счет бюджетных средств планируется построить и реконструировать 18 объектов водоотведения в восьми городах. По состоянию на сентябрь в эксплуатацию введены 12 из них, что в дальнейшем позволит сократить ежегодный сброс в Волгу 308 млн куб. м загрязненных сточных вод.

В 2024 г. должны быть введены в эксплуатацию шесть очистных сооружений, два плановых и четыре объекта, строительство и ввод которых планировались ранее, но были перенесены. Эти объекты находятся под пристальным контролем губернатора и правительства Самарской области.

На совещании в режиме видеоконференции в правительстве региона первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов совместно с коллегами из ФБУ "Росстройконтроль", областного министерства энергетики и ЖКХ, главами муниципальных образований и подрядчиками обсудили вопросы выполнения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию объектов в Безенчуке, Жигулевске, Нефтегорске, Приволжском районе, Сызрани и Новокуйбышевске.

В с. Солнечная Поляна в Жигулевске строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте по реконструкции канализационных очистных сооружений завершены в конце августа. Сейчас отрабатываются замечания ФБУ "Росстройкотроль", касающиеся исполнительной документации.

На совещании проанализировали причины отставания от графика на объектах в Сызрани и Новокуйбышевске. Также были поставлены задачи по наращиванию темпов реконструкции очистных сооружений в Безенчуке, где необходимо выполнить благоустройство и завершить комплекс пусконаладочных и отделочных работ.

"Со стройконтролем внимательно отрабатывайте замечания по исполнительной документации, работы сдавайте вовремя", — заключил Михаил Смирнов, обращаясь к руководителям территорий.

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