В четверг, 26 сентября, пропавших в Тольятти подростков нашли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, 24 сентября, около 18:00, подростки 13 и 14 лет ушли из дома на ул. 40 лет Победы и пропали.
По данным полиции, противоправных действий в отношении мальчиков не совершалось.
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