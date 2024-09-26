В четверг, 26 сентября, пропавших в Тольятти подростков нашли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 24 сентября, около 18:00, подростки 13 и 14 лет ушли из дома на ул. 40 лет Победы и пропали.

По данным полиции, противоправных действий в отношении мальчиков не совершалось.