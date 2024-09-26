В Тольятти осудили мужчину, пытавшегося убить жену

В Тольятти суд вынес приговор мужчине без гражданства, которого обвиняли в покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
30 января 2024 г. мужчина приехал к зданию в Центральном районе, где работала его супруга, чтобы поговорить. Женщина не захотела общаться, и из-за этого обвиняемый дважды ударил ее ножом. Убить жертву мужчине не дали проходившие мимо люди.
Тольяттинца приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строго режима.
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