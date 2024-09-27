Между Самарой и Санкт-Петербургом впервые начал курсировать поезд с двухэтажными вагонами

В четверг, 26 сентября, отправился в первый рейс фирменный поезд № 63/64 сообщением Самара — Санкт-Петербург с двухэтажными вагонами, сообщает пресс-служба КбшЖД. В первую поездку двухэтажным поездом отправились около 650 пассажиров.
В состав поезда вошли комфортабельные двухэтажные купейные вагоны, вагон СВ и вагон-ресторан.
Подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, кондиционерами и биотуалетами. В каждом купе предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется при помощи индивидуальных магнитных ключ-карт.
В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров.
Поезд курсирует ежедневно, отправляясь из Самары в 00:55 (здесь и далее местное время) и прибывая в Северную столицу в эти же сутки, в 21:42. Из Санкт-Петербурга поезд отправляется в 19:08 и прибывает в Самару на следующие сутки в 17:45.
На маршруте предусмотрены остановки на станциях Сызрань, Саранск, Арзамас, Нижний Новгород (Стригино), Дзержинск, Ковров, Владимир, Москва (Восточный вокзал).
Оформить билеты можно в железнодорожных кассах ФПК, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.