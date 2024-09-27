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Транспорт Транспорт и связь

Между Самарой и Санкт-Петербургом впервые начал курсировать поезд с двухэтажными вагонами

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 сентября, отправился в первый рейс фирменный поезд № 63/64 сообщением Самара — Санкт-Петербург с двухэтажными вагонами, сообщает пресс-служба КбшЖД. В первую поездку двухэтажным поездом отправились около 650 пассажиров.

В состав поезда вошли комфортабельные двухэтажные купейные вагоны, вагон СВ и вагон-ресторан.

Подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, кондиционерами и биотуалетами. В каждом купе предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется при помощи индивидуальных магнитных ключ-карт.

В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров.

Поезд курсирует ежедневно, отправляясь из Самары в 00:55 (здесь и далее местное время) и прибывая в Северную столицу в эти же сутки, в 21:42. Из Санкт-Петербурга поезд отправляется в 19:08 и прибывает в Самару на следующие сутки в 17:45.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Сызрань, Саранск, Арзамас, Нижний Новгород (Стригино), Дзержинск, Ковров, Владимир, Москва (Восточный вокзал).

Оформить билеты можно в железнодорожных кассах ФПК, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

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