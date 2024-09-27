В Самарской области двух бывших бухгалтеров осудили за мошенничество на 3,4 млн рублей

Чапаевский городской суд вынес приговор двум бывшим сотрудницам АО "Полимер", которых обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

С 2017 по июнь 2019 г. женщины, работавшие ведущими бухгалтерами, начисляли деньги физлицам, которые фиктивно выполняли работы для государственного оборонного заказа. Затем эти деньги обвиняемые забирали себе. Ущерб составил более 3,4 млн рублей.

Суд приговорил одну из женщин к штрафу 300 тыс. руб., а вторую — к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.