"Т Плюс" заменила теплотрассу по ул. Белинского в Новокуйбышевске

Специалисты ПАО "Т Плюс" заменили 424 метра трубопровода по ул. Кутузова в Новокуйбышевске. На время проведения работ на объекте были построены временные теплотрассы, что позволило сохранить подачу горячей воды для горожан.
В ходе ремонта энергетики "Т Плюс" переложили трубопроводы от ул. Белинского до ул. Фрунзе, а также смонтировали три новых тепловых камеры. Благодаря плановой реконструкции теплосети повышена надежность теплоснабжения близлежащих многоквартирных жилых домов.
"На данный момент на объекте полностью завершены строительно-монтажные работы и выполнено благоустройство, жители получают горячую воду по новой трубе", — отметил технический директор — главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.
Всего в этом году энергетики "Т Плюс" выполнят плановую замену теплосетей на 9 участках в Новокуйбышевске.
Последние комментарии
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
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И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
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