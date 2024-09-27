Гражданина Узбекистана обязали продать участок в приграничном районе Самарской области

В Большечерниговском районе Самарской области суд обязал иностранца продать земельный участок. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что 70-летний гражданин Узбекистана, не имеющий регистрации и места жительства в России, является владельцем участка площадью 200 кв. м в с. Восточный.

При этом Большечерниговский район является приграничной территорией, на которой иностранцы и лица без гражданства не имеют права владеть землей.

В связи с этим суд обязал иностранца продать участок на торгах.