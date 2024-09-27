Гражданина Узбекистана обязали продать участок в приграничном районе Самарской области

В Большечерниговском районе Самарской области суд обязал иностранца продать земельный участок. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее надзорное ведомство обнаружило, что 70-летний гражданин Узбекистана, не имеющий регистрации и места жительства в России, является владельцем участка площадью 200 кв. м в с. Восточный.
При этом Большечерниговский район является приграничной территорией, на которой иностранцы и лица без гражданства не имеют права владеть землей.
В связи с этим суд обязал иностранца продать участок на торгах.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.