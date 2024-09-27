В Тольятти бывший гендиректор ООО "УК "ЖЭК" получил 10,5 года заключения

В Тольятти суд вынес приговор бывшему гендиректору ООО "УК "ЖЭК". Ему вменяли коммерческий подкуп, в том числе сопряженный с вымогательством, и причинение имущественного ущерба. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, руководитель УК создал условия, при которых подрядчики вынуждены были передать ему 254 тыс. руб. за несуществующие потери холодной и горячей воды при капремонте инженерных систем в многоквартирном доме.

Кроме того, в 2021 г. обвиняемый за 1,05 млн руб. подписал акт выполненных работ по капремонту, хотя точно знал о выявленных недостатках.

Помимо этого, с 2018 по 2021 г. гендиректор УК не перечислил ресурсоснабжающим организациям более 4 млн руб., которые оплатили жильцы многоквартирного дома за полученные коммунальные услуги.

Суд приговорил мужчину к 10 с половиной годам лишения свободы и штрафу 4 млн рублей. Также ему на пять лет запретили занимать определенные должности и арестовал машину стоимостью 4,5 млн рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.