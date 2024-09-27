1 и 3 октября в двух района Самары отключат холодную воду

"РКС-Самара" сообщает о грядущих отключениях воды в двух районах Самары.

1 октября на ул. Перекопской будут менять задвижку диаметром 100 мм и пожарный гидрант. В связи с этим с 9:30 до 18:00 отключат холодную воду по адресам: ул. Перекопская, 7, 9, 11, 13, 15 и ул. Телевизионная, 2-28, 1-29. Бойлер будет размещен на ул. Перекопской, 11.

3 октября заменят пожарный гидрант на пр. Кирова. Для этого с 9:00 до 17:00 отключат холодную воду на пр. Кирова, 157.