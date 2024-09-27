1 и 3 октября в двух района Самары отключат холодную воду

"РКС-Самара" сообщает о грядущих отключениях воды в двух районах Самары.
1 октября на ул. Перекопской будут менять задвижку диаметром 100 мм и пожарный гидрант. В связи с этим с 9:30 до 18:00 отключат холодную воду по адресам: ул. Перекопская, 7, 9, 11, 13, 15 и ул. Телевизионная, 2-28, 1-29. Бойлер будет размещен на ул. Перекопской, 11.
3 октября заменят пожарный гидрант на пр. Кирова. Для этого с 9:00 до 17:00 отключат холодную воду на пр. Кирова, 157.
Последние комментарии
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.