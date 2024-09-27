Автобусных перевозчиков из Сызрани заподозрили в сговоре

В Сызрани городская прокуратура проверила автобусных перевозчиков и обнаружила нарушения антимонопольного законодательства.

По данным надзорного ведомства, в мае 2024 г. ООО "Техсервис" и ООО "Автостройсервис", обслуживающие маршруты №35 и №65, в честь Дня Победы снизили стоимости проезда с 30 до 20 рублей. В июле 2024 г. фирмы снизили стоимость проезда до 10 рублей. Однако вся эта щедрость была нужна, чтобы переманить пассажиров с пересекающегося маршрута №28.

В действиях перевозчиков усмотрели признаки недобросовестной конкуренции. Прокуратура объявила ООО "Техсервис" и ООО "Автостройсервис" предостережения, а материалы проверки направили в УФАС по Самарской области.

Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по п. 1 ч. 1 ст. 11 ФЗ "О защите конкуренции".