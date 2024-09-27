Автобусных перевозчиков из Сызрани заподозрили в сговоре

В Сызрани городская прокуратура проверила автобусных перевозчиков и обнаружила нарушения антимонопольного законодательства.
По данным надзорного ведомства, в мае 2024 г. ООО "Техсервис" и ООО "Автостройсервис", обслуживающие маршруты №35 и №65, в честь Дня Победы снизили стоимости проезда с 30 до 20 рублей. В июле 2024 г. фирмы снизили стоимость проезда до 10 рублей. Однако вся эта щедрость была нужна, чтобы переманить пассажиров с пересекающегося маршрута №28.
В действиях перевозчиков усмотрели признаки недобросовестной конкуренции. Прокуратура объявила ООО "Техсервис" и ООО "Автостройсервис" предостережения, а материалы проверки направили в УФАС по Самарской области.
Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по п. 1 ч. 1 ст. 11 ФЗ "О защите конкуренции".
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.