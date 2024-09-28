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Защитник "Крыльев Советов" Томас Галдамес вызван в сборную Чили на очередные матчи квалификации Чемпионата Мира против сборных Бразилии и Колумбии.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"