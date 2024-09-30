В Самаре определили победительниц городского этапа программы "Мама-предприниматель"

27 сентября в областной столице стали известны победительницы городского этапа образовательной программы для женщин "Мама-предприниматель". 37 участниц завершили 4-дневный образовательный курс и защитили свои бизнес-проекты перед экспертной комиссией, в число которых вошли представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также основатели и представители крупных компаний Самарской области. Бизнес-леди презентовали экспертам свои проекты из самых разных сфер: гончарные студии, клубы для детей, производство одежды, украшений, услуги тренера и коуча.

"На защиту я шла с уверенностью: у меня действующий проект, он рентабельный, есть своя клиентская база, и есть куда расти, масштабироваться, — рассказала кондитер Альбина Казакова. — Но внутреннее волнение все же присутствовало, ведь нужно не забыть важные детали, и хочется рассказать о своем проекте как можно больше в ограниченное время. Очень надеюсь дойти до финала."

Решением жюри были отобраны 8 лучших бизнес-проектов.

"Это потрясающе! Я правда не задумывалась над тем, что могу войти в число лучших, потому что для меня участие в таком сильном и крутом проекте — уже успех, — делится эмоциями одна из победительниц городского этапа, предпринимательница из Похвистнево Милена Булатова. — Я не пожалела, что на время обучения оставила свой бизнес, ведь по итогу получила гораздо больше. Чувства просто потрясающие! Все проекты очень сильные, разнообразные. Надеюсь, в финале смогу побороться за главную награду, думаю, у меня есть все шансы".

В программе "Мама-предприниматель" принимали участие как действующие предпринимательницы, так и те, кто пришёл только с идеей. Во время обучения женщины научились основам ведения бизнеса, разработали дорожную карту своих проектов.

"То, что существует такой проект — это фантастика. Он даёт мамам возможность начать что-то новое, узнать, что необходимо делать, чтобы развить идею до бизнеса, который приносит доход и пользу окружающим. Я хочу открыть свой детский клуб, куда могли бы приходить мамы с детьми от рождения до 7 лет. На проекте мне помогли и с финансами, и с маркетинговой стратегией, у меня, наконец, появился план действий, где всё расписано по шагам", — поделилась участница проекта Арина Брагина.

Федеральная образовательная программа "Мама-предприниматель" проходит в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". В Самарской области программу реализует областное минэкономразвития. За время его существования десятки женщин смогли успешно воплотить свои идеи в жизнь, стартовать в бизнесе и развить любимое дело.

"С помощью программы "Мама-предприниматель" мы поможем участницам уверенно заявить о себе в бизнесе, начать свой предпринимательский путь и наметить первые шаги развития", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ранее были определены 8 лучших проектов среди участниц из Тольятти. Победительницы городских этапов вновь представят свои проекты уже в финале региональном. Он пройдет на площадке центра "Мой бизнес" 30 сентября. Лучший проект получит главный приз программы — грант в размере 100 тысяч рублей.

Организаторы: Минэкономразвития России. Оператор: АНО "Мой бизнес — мои возможности". Соорганизаторы: Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK.