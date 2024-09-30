64 пьяных водителя поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 27 по 29 сентября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 64 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же во время рейдов автоинспекторы выявили 1100 различных нарушений ПДД. Так, 198 человек нарушили правила тонировки, 36 — неправильно перевозили детей, 117 — не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 27 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 13 раз.