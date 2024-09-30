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Происшествия

64 пьяных водителя поймали за три дня в Самарской области

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 27 по 29 сентября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 64 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего же во время рейдов автоинспекторы выявили 1100 различных нарушений ПДД. Так, 198 человек нарушили правила тонировки, 36 — неправильно перевозили детей, 117 — не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 27 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 13 раз.

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