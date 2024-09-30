64 пьяных водителя поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 27 по 29 сентября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 64 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же во время рейдов автоинспекторы выявили 1100 различных нарушений ПДД. Так, 198 человек нарушили правила тонировки, 36 — неправильно перевозили детей, 117 — не воспользовались ремнями безопасности.
Кроме того, 27 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 13 раз.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.