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РСХБ рассказал о тенденциях российского рынка цветов

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодно производство цветов увеличивается более, чем на 4%, а доля отечественных производителей на рынке растет — сегодня она составляет около четверти от всех представленных в магазинах растений. Цветочный бизнес — одно из самых перспективных направлений в агробизнесе: помимо того, что рынок активно развивается, рентабельность в цветоводстве в разы выше, чем при производстве овощей и ягод в защищенном грунте. О перспективах развития отрасли рассказал и. о. руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Князьков.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В 2023 году в России было произведено 366 млн цветов на срез, что составляет четверть от общего рынка потребления. Основные производители сосредоточены в Центральном и Приволжском федеральных округах. Практически 20% срезанных цветов поставляет Краснодарский край. При этом самыми активными потребителями букетов являются мегаполисы: на Москву и Московскую область приходится 35% общероссийских продаж, а на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 15%.

"В среднем один россиянин приобретает 2-3 букета в год. Причем спрос на цветы сезонный и в разы возрастает в период праздников: 14 февраля, 8 марта, День знаний, День учителя. Отрасль нуждается в комплексной программе продвижения, которая позволит цветам стать атрибутами не только праздников, но и войти в деловой и культурный оборот ежедневного спроса. Это даст производителям возможность находиться в круглогодичном цикле производства и нивелировать сезонные риски. Ещё один важный шаг развития отрасли — цифровизация и внедрение ИИ. Помимо того, что машинный труд может увеличить производительность цветоводства, он позволит снизить расходы на удобрения на 15% и на 10% сократит расходы воды и энергоресурсов, а главное, гарантирует 10% увеличение производства и точности прогноза по формированию товарных партий конечного продукта, что очень важно, для таких каналов сбыта как оптовые продажи и сетевого ритейла", — рассказал Олег Князьков.

Отрасль цветоводства обладает кратным потенциалом роста. По прогнозам ЦОЭ РСХБ, к 2028 году производство цветов на срез отечественными компаниями может превысить 480 млн штук. Это обусловлено высокой рентабельностью цветочного бизнеса. По итогам 2023 года в целом по России она выросла на 5,2 п. п. по сравнению с 2022 годом и превысила 32%.

Наиболее перспективными макрорегионами для развития бизнеса по выращиванию цветов являются Уральский, Сибирский, Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа — сегодня уровень производства цветов в этих макрорегионах не превышает 1 ед. на душу населения в год, в то время как в других регионах этот показатель держится на уровне более 3,5 ед. на душу населения в год.

"В текущем году развитие цветоводства в России обсуждали на уровне Министра сельского хозяйства, Государственной Думы и Совета Федерации, в результате был выработан комплекс мер, которые будут способствовать росту отрасли и кратному увеличению объемов производства к 2030 году. Уже сегодня удерживается стабильный рост производства срезанных растений, который за 2023 год составил 11,7%", — добавил Олег Князьков.

Инвестиционный климат в отрасли улучшается благодаря мерам государственной поддержки для производителей цветочной продукции, которые распространяются по всей стране, в отличие от льгот на производство овощей защищенного грунта, которые действуют лишь в некоторых регионах. Кроме того, производство цветов будет развиваться за счет введения новых производственных мощностей и выхода на полную производственную мощность инвестиционных проектов, запущенных в последние годы, а также новых инициатив.

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