16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Россельхозбанк возобновил приём заявок на ИT-ипотеку РСХБ рассказал о тенденциях российского рынка цветов РСХБ: весь процесс комплаенс-контроля должен выстраиваться в цифровой форме ВРО СоюзМаш укрепляет сотрудничество с Воронежским государственным техническим университетом Команда НОВИКОМа одержала победу на Осеннем интеллектуальном кубке-2024

Банки Финансы

Россельхозбанк возобновил приём заявок на ИT-ипотеку

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Приём заявок по ИT-ипотеке доступен на платформе Своё Жильё/портале Своё Село. Программа будет действовать до 31 декабря 2030 года по ставке 6%. Клиент может получить от 3 до 9 млн рублей на срок до 30 лет при первоначальном взносе от 30%.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"За время работы ИT-ипотека зарекомендовала себя как своевременная и востребованная льготная программа. России важно создавать доступные условия для специалистов, обеспечивающих развитие в цифровой сфере", — прокомментировала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Кредитование по программе ИТ-ипотека доступно для заемщиков в возрасте от 21 до 50 лет включительно. Средний размер зарплаты в течение трех и более месяцев составляет:

  • от 150 тыс. рублей в месяц, если основное место работы в ИТ-организации находится в городе-миллионнике (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)
  • от 90 тыс. рублей в месяц, если основное место работы в ИТ-организации находится в остальных городах.

Компания-работодатель (ИТ-организация) должна одновременно соответствовать следующим условиям:

— осуществлять деятельность в области информационных технологий;

— быть аккредитованной в соответствии с Положением о государственной аккредитации;

— заявить право на применение пониженных тарифов страховых взносов в соответствии с налоговым законодательством, представив в налоговые органы соответствующее согласие;

— располагаться на территории Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, включая муниципальные образования в их составе).

В рамках программы ИТ-ипотека возможно приобрести объекты недвижимости (в том числе расположенные на территории г. Москвы или г. Санкт-Петербурга). К покупке доступно как готовое жилье в новостройке, так и объекты на этапе строительства. Возможно приобрести квартиру, таунхаус, жилой дом с земельным участком у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся первыми собственниками такой недвижимости.

Одно из обязательных условий для получения ипотечного кредита по программе ИТ-ипотека — страхование приобретаемой недвижимости на весь период кредитования. Страхование жизни и здоровья заемщика на весь срок кредита не является обязательным требованием.

Подать заявку возможно онлайн. Рассмотрение заявки обычно занимает пять рабочих дней. Проверить статус можно через личный кабинет клиента на сайте или по телефону 8 (800) 100-0-100 или 7787 (МТС, Мегафон, Билайн и Tele2).

Реклама. rshb.ru

2SDnjcSQyPY

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6