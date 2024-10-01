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Транспорт Транспорт и связь

В Самаре введут налог для сервисов аренды самокатов

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары приступила к реализации плана по наведению порядка в работе сервисов аренды электросамокатов на территории города. Операторов обяжут заключать договоры на размещение парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Фото: Волга Ньюс

Инициатива впервые была озвучена еще в апреле. Но требовалось, чтобы региональные власти внесли изменения в нормативно-правовые акты. Правительство это сделало, и теперь городская администрация приступила к подготовке документов.

Согласно проекту постановления, которое сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, работа по обустройству парковок для электросамокатов будет организована по аналогии с размещением нестационарных торговых объектов.

Для стоянок выберут подходящие площадки - вне зон полос отвода дорог, лесных фондов, территорий памятников, кладбищ, газонов, цветников, павильонов остановок общественного транспорта и т.д. Департамент городского хозяйства и экологии сформирует схему размещения СИМ.

Площадки будут выставляться на аукционы. Победители торгов смогут организовывать на них парковки для СИМ и устанавливать для этого необходимое оборудование. Правда, конструкции должны быть временными.

Размер оплаты в документах не указан. Вероятно, он будет определяться в рамках аукциона.

Целью таких изменений власти называют необходимость сбора платы с кикшеринговых компаний за использование городской инфраструктуры. Ведь с каждым годом количество электросамокатов растет, как и число жалоб на то, как их паркуют и используют.

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