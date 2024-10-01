В Самаре введут налог для сервисов аренды самокатов

Мэрия Самары приступила к реализации плана по наведению порядка в работе сервисов аренды электросамокатов на территории города. Операторов обяжут заключать договоры на размещение парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Инициатива впервые была озвучена еще в апреле. Но требовалось, чтобы региональные власти внесли изменения в нормативно-правовые акты. Правительство это сделало, и теперь городская администрация приступила к подготовке документов.
Согласно проекту постановления, которое сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, работа по обустройству парковок для электросамокатов будет организована по аналогии с размещением нестационарных торговых объектов.
Для стоянок выберут подходящие площадки - вне зон полос отвода дорог, лесных фондов, территорий памятников, кладбищ, газонов, цветников, павильонов остановок общественного транспорта и т.д. Департамент городского хозяйства и экологии сформирует схему размещения СИМ.
Площадки будут выставляться на аукционы. Победители торгов смогут организовывать на них парковки для СИМ и устанавливать для этого необходимое оборудование. Правда, конструкции должны быть временными.
Размер оплаты в документах не указан. Вероятно, он будет определяться в рамках аукциона.
Целью таких изменений власти называют необходимость сбора платы с кикшеринговых компаний за использование городской инфраструктуры. Ведь с каждым годом количество электросамокатов растет, как и число жалоб на то, как их паркуют и используют.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.