Самарец заплатит 400 тыс. руб. за комментарии в интернете с публичными призывами к терроризму

Центральный окружной суд в Самаре вынес приговор мужчине, которого признали в публичных призывах к террористической деятельности, оправдании и пропаганде терроризма, а призывах к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщили в суде.

Мужчина в соцсети и в мессенджере размещал комментарии, в которых правоохранители усмотрели признаки публичных призывов к экстремизму и терроризму.

Осужденному назначили штраф 400 тыс. руб. и на два года лишили права администрировать сайты и каналы в интернете.

Приговор еще не вступил в законную силу и в течение 15 суток может быть обжалован в апелляционном порядке.