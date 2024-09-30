Самарец заплатит 400 тыс. руб. за комментарии в интернете с публичными призывами к терроризму

Центральный окружной суд в Самаре вынес приговор мужчине, которого признали в публичных призывах к террористической деятельности, оправдании и пропаганде терроризма, а призывах к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщили в суде.
Мужчина в соцсети и в мессенджере размещал комментарии, в которых правоохранители усмотрели признаки публичных призывов к экстремизму и терроризму.
Осужденному назначили штраф 400 тыс. руб. и на два года лишили права администрировать сайты и каналы в интернете.
Приговор еще не вступил в законную силу и в течение 15 суток может быть обжалован в апелляционном порядке.
Последние комментарии
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...