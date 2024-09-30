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Социальный фонд выплатит россиянам остатки материнского капитала менее 10 тыс. рублей

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Семьи, у которых на сертификате материнского капитала осталось менее 10 тыс. руб., смогут получить эти средства в виде единовременной выплаты.

По данным Отделения СФР по Самарской области единовременные выплаты остатка средств материнского капитала смогут получить более 13 тыс. семей региона.

Для получения единовременной выплаты нужно подать заявление на портале Госуслуг либо в любой клиентской службе Отделения Соцфонда по Самарской области или МФЦ.

Заявление на получение единовременной выплаты будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней, а перечисление средств займет не более 5 рабочих дней. Деньги будут перечислены на банковский счет, указанный в заявлении. Размер выплаты составит фактическую сумму, оставшуюся на сертификате заявителя, не превышающую 10 тысяч рублей.

В 2024 г. размер материнского капитала составляет 630,4 тыс. руб. на первого ребенка. При рождении второго семья получает доплату в размере 202,6 тыс. руб. Если до появления второго или любого следующего ребенка права на материнский капитал не было либо он не оформлялся, семья имеет право на сумму 833 тыс. рублей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на малышей до 3 лет, обучение детей, социальную адаптацию детей с инвалидностью, накопительную пенсию женщины (мужчины). Можно выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким направлениям.

Единый контакт-центр Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

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