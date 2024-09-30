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Строительство Строительство и недвижимость

Россияне чувствуют себя как дома: за 10 лет объем деревянного домостроения вырос вдвое

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За последние 10 лет уровень деревянного домостроения в России вырос вдвое и достиг своего исторического максимума за историю наблюдений Росстата. Объемы деревянного домостроения растут как в сегменте ИЖС, так и в массовом строительстве. Спрос на деревянные дома эксперты связывают с развитием сельских территорий и программой сельской ипотеки, а также с развитием тренда на экодома среди застройщиков. По мнению экспертов РСХБ, объем деревянного домостроения может составить 18 млн м² с ростом доли до 15% в общем объеме строительства России по итогам 2024 года.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Объемы ввода жилья в России продолжают расти, c января по июль 2024 года уровень объема введенного жилья вырос на 19% относительно аналогичного (и при этом рекордного) периода прошлого года до 62 млн м2.

Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних пяти лет занимает индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). C 2016 года доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов ежегодно увеличивалась, в 2023 г. доля ИЖС составила 53,1%, общая площадь жилых домов, построенных населением с января по июль 2024 года, составила 43,6 млн м2 (+23% к аналогичному периоду 2023 года).

С каждым годом все увереннее чувствует себя каркасное домостроение и производство готовых деревянных домокомплектов промышленным способом, которое сокращает затраты на труд и сроки строительства деревянных домов. Дополнительным драйвером развития внутреннего рынка деревянного домостроения стали также последствия роста спроса на загородные дома в период пандемии и привлекательные условия кредитования по программе льготной сельской ипотеки. Показатели объемов ИЖС в сельской местности в этом году также продолжают расти — 22,4 млн м2 (+19% к январю-июлю 2023 года) против 21,2 млн м2 в городской. При этом вводится бóльшая удельная площадь жилых помещений, один условный сельский дом больше по площади на четвертую или пятую часть городского.

Лидерами по домостроению в сегменте ИЖС с января по июль 2024 года стали следующие регионы:

  • Московская обл. — 5,9 млн м2 (+25% к аналогичному периоду 2023 года)
  • Краснодарский край — 2,6 млн м2 (+5% к аналогичному периоду 2023 года)
  • Ленинградская обл. — 2 млн м2 (+26% к аналогичному периоду 2023 года)
  • Республики Татарстан — 1,9 млн м2 (+39% к аналогичному периоду 2023 года)
  • Башкортостан — 1,4 млн м2 (+16% к аналогичному периоду 2023 года)
  • Дагестан — 1,95 млн м2 (x7 к аналогичному периоду 2023 года)
  • Чеченская республика — 1,2 млн м2 (+36% к аналогичному периоду 2023 года)
  • Ростовская область 1,2 млн м2 (+14% к аналогичному периоду 2023 года)
  • Свердловская — 1,3 млн м2 (+22% к аналогичному периоду 2023 года)
  • Тюменская области — 1,1 млн м2 (+27% к аналогичному периоду 2023 года).

Наиболее активно в сегменте ИЖС развивается постройка деревянных домов: за десятилетний период 2013–2023 гг. объем ввода таких зданий вырос в два раза (более чем на 8 млн м2) и по итогам года достиг своего исторического максимума — 15,7 млн м2. Доля деревянного домостроения в общем объеме жилищного строительства по итогам 2023 года выросла до 14,2%.

Тренд на использование деревянных конструкций развивается и в строительстве многоквартирных домов, предложение растет среди застройщиков. Речь идет о домах, для возведения стен которых использовались деревянные конструкции, а также о домах нового типа, построенных из экологичных CLT-панелей. Это прочный, огнестойкий и долговечный материал, который позволяет значительно сократить сроки строительства домов. В сегменте многоквартирных домов — в 2023 году построено 207 единиц домов общей площадью 24,2 тыс. м2 (прирост по количеству +57% к уровню 2022 года). Больше всего домов такого типа введено в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах (по 60 единиц), 31 дом построен в Дальневосточном Федеральном округе, среди региональных лидеров по строительству деревянных МКД: Республика Коми (49 домов), Иркутская область (27 единиц), Республика Саха-Якутия (16 домов).

"Достигнуть таких высоких показателей деревянного домостроения в 2024 году позволила в первую очередь программа льготной сельской ипотеки. Кроме того, мы отмечаем развитие тренда на экодома и многоквартирное деревянное строительство среди застройщиков. Сейчас разрабатываются изменения в нормативную правовую базу, благодаря которым можно будет строить деревянные дома и дома с использованием деревянных конструкций высотой 5 и более этажей. С принятием новых строительных норм и правил объемы строительства деревянных многоэтажных зданий могут вырасти в разы в регионах Сибири, Дальнего Востока и Севера, а также в сельских, труднодоступных и отдаленных территориях, где остро стоит вопрос о расселении из аварийного фонда", — рассказала руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова.

По мнению экспертов РСХБ, объем деревянного домостроения может составить 18 млн м2 с увеличением доли до 15% в общем объеме строительства по итогам 2024 года, а к 2028 году общий объем деревянного домостроения может составить 27 млн м2 c ростом доли до 17% в общем объеме строительства.

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