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РСХБ: собственные финтех-решения позволили отразить массированную кибератаку

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце сентября Россельхозбанк подвергся массированной кибератаке, однако система безопасности защитила средства и операции 7 млн клиентов. О том, как удалось отбить атаку, и о темпах перехода на отечественное программное обеспечение на 21-м Международном банковском форуме "Финансовый рынок: технологический суверенитет и структурная трансформация экономики" в Сочи рассказал заместитель Председателя Правления РСХБ Николай Ульянов.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

23 сентября цифровые сервисы Россельхозбанка подверглись массированной DDoS-атаке, в том числе и с подменой IP-адресов.

"РСХБ удалось не допустить влияния атаки на доступность сервисов банка и обеспечить безопасность процессов, все системы работали. Стратегия РСХБ уделяет особое внимание внедрению современных отечественных технологий, развитию собственных IT-решений и платформ, а также повышению кибербезопасности. Мы зарегистрировали 26 решений собственной разработки, и в этому году список продолжит расширяться", — сказал Николай Ульянов.

В РСХБ развивается собственная платформа разработки и исполнения приложений AppFarm, в которой реализованы все современные принципы безопасной разработки DevSecOps. Одна из разработок для обеспечения информационной безопасности РСХБ — "Платформа киберразведки". До конца года РСХБ рассчитывает зарегистрировать ещё не менее 7 решений.

По состоянию на сентябрь 2024 года более 84% прикладных систем, используемых РСХБ, являются отечественными решениями, зарегистрированными в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России. Доля используемого общесистемного российского софта превышает 90%. К концу 2024 года планируется достичь 95%.

"Государственная политика и регулирование играют важную роль в обеспечении суверенитета. Создание благоприятных условий для развития финтеха и защита внутреннего рынка от давления со стороны иностранных организаций способствуют укреплению позиций отечественных разработчиков. Конечно, есть куда расти. По некоторым параметрам российские решения догонят иностранные аналоги в ближайшие 2-3 года при условии сохранения темпов развития отечественного софта", — добавил Николай Ульянов.

Параллельно с финтехом РСХБ активно развивает и агротех, в том числе сервисы экосистемы Своё. В августе банк запустил венчурную компанию для инвестирования в передовые направления, например, беспилотные летательные аппараты, интернет вещей и фудтех. РСХБ продолжает расширять штат IT-специалистов. Менее, чем за год, их численность увеличилась на 12% и сейчас превышает 3930 человек.

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