Историки Самарского университета с коллегами впервые исследовали влияние Первой мировой войны на экологию Восточной Европы

Ученые из Самарского университета и Ярославского государственного педагогического университета взглянули на мировую войну в контексте экологической катастрофы и непоправимого ущерба, нанесенного природе, растениям и животным. Подобное исследование ранее в отечественной историографии не проводилось.

Научные изыскания велись несколько лет в рамках международного проекта, поддержанного в 2021 году Российским фондом фундаментальных исследований. По итогам исследований российскими учеными опубликован цикл научных статей, также была подготовлена и недавно вышла в свет почти 400-страничная коллективная монография "Человек против окружающей среды: Ландшафты Великой войны в Восточной Европе".

"Природа во все времена выступала только фоном боевых действий. Военачальники просто оценивали пригодность той или иной местности для атаки или обороны, и, разумеется, никто совершенно не задумывался об экологических последствиях своих действий. Бурное развитие науки и технологий в конце XIX и начале ХХ века привели к тому, что в годы Первой мировой войны окружающая среда в Европе подверглась невероятному давлению", — отметил декан исторического факультета Самарского университета им. Королёва, член Российской ассоциации историков Первой мировой войны Ярослав Голубинов.

Большой вред природе наносило горение нефти и нефтепродуктов.

Реки и озера в ходе боевых действий загрязнялись не только нефтепродуктами, но и трупным ядом и химическими отравляющими веществами. Постоянной задачей на всех фронтах стали поиски питьевой воды.

Серьезные изменения произошли также с почвой. Наиболее сильно пострадали так называемые "ничьи земли" — территория между окопными рядами воюющих сторон, она простреливалась больше всего. Верхний слой почвы на фронтах был практически уничтожен, многочисленные воронки стали причиной ветровой и водной эрозии.

"Разумеется, из-за войны менялся и животный мир. Самым известным фактом является практически полное исчезновение знаменитых зубров в Беловежской пуще, хотя последнего зубра там убили уже после войны", — сказал Ярослав Голубинов.

По словам ученого, подсчитать сейчас хотя бы примерно ущерб, нанесенный за время войны природе Восточной Европе, совершенно невозможно.