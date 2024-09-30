Экс-полицейского из Тольятти отправили в колонию за взятку от мигранта

В Тольятти суд вынес приговор бывшему участковому, которого признали виновным в получении взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Полицейский вместе с коллегой, личность которого не установили, получил 20 тыс. руб. и две порции кофе за непривлечение к административной ответственности иностранца, нарушившего миграционное законодательство.

В суде мужчина отказался давать показания и вину не признал.

В итоге ему назначили семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 200 ыс. рублей. Кроме того, осужденного лишили специального звания "капитан полиции" и на пять лет запретили занимать должности в правоохранительных органах.