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Суды Происшествия

Экс-полицейского из Тольятти отправили в колонию за взятку от мигранта

ТОЛЬЯТТИ. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор бывшему участковому, которого признали виновным в получении взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Полицейский вместе с коллегой, личность которого не установили, получил 20 тыс. руб. и две порции кофе за непривлечение к административной ответственности иностранца, нарушившего миграционное законодательство.

В суде мужчина отказался давать показания и вину не признал.

В итоге ему назначили семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 200 ыс. рублей. Кроме того, осужденного лишили специального звания "капитан полиции" и на пять лет запретили занимать должности в правоохранительных органах.

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