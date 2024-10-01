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Муниципалитеты Власть и политика

Трамвайно-троллейбусное управление Самары возглавил Александр Горшков

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У Трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) Самары появился новый руководитель. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, пост директора занял Александр Горшков. Однако в городской администрации Волга Ньюс пояснили, что работает он в статусе "временно исполняющего обязанности".

Фото: Владимир Котмишев

С 2016 г. ТТУ руководил Михаил Ефремов. В июне 2024 г. его задержали за превышение должностных полномочий. Уголовное дело связано с закупкой ТТУ 50 автобусов, которые впоследствии передали частному перевозчику — "СамараАвтоГаз". Эту схему правоохранители сочли незаконной, так как предприятие по уставу не может заниматься автобусными перевозками. Аналогичные обвинения предъявляли замглавы департамента транспорта Дмитрию Худотеплову.

Как сообщили Волга Ньюс в мэрии Самары, Михаила Ефремова из ТТУ не уволили. На период его отсутствия Александр Горшков назначен врио директора предприятия. Он также работает в ТТУ с 2016 г. — возглавляет Кировское трамвайное депо. До этого был директором МП "Пассажирские перевозки" в Бугуруслане.

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