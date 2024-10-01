Трамвайно-троллейбусное управление Самары возглавил Александр Горшков

У Трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) Самары появился новый руководитель. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, пост директора занял Александр Горшков. Однако в городской администрации Волга Ньюс пояснили, что работает он в статусе "временно исполняющего обязанности".
С 2016 г. ТТУ руководил Михаил Ефремов. В июне 2024 г. его задержали за превышение должностных полномочий. Уголовное дело связано с закупкой ТТУ 50 автобусов, которые впоследствии передали частному перевозчику — "СамараАвтоГаз". Эту схему правоохранители сочли незаконной, так как предприятие по уставу не может заниматься автобусными перевозками. Аналогичные обвинения предъявляли замглавы департамента транспорта Дмитрию Худотеплову.
Как сообщили Волга Ньюс в мэрии Самары, Михаила Ефремова из ТТУ не уволили. На период его отсутствия Александр Горшков назначен врио директора предприятия. Он также работает в ТТУ с 2016 г. — возглавляет Кировское трамвайное депо. До этого был директором МП "Пассажирские перевозки" в Бугуруслане.
Последние комментарии
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.