СВГК заплатит более десятка штрафов за срыв сроков догазификации

Самарское УФАС назначило административные наказания из-за нарушений в деятельности "Средневолжской газовой компании". Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее прокуратура обнаружила, что СВГК не исполнила вовремя свои обязательства по 30 договорам о подключении частных домов к сети газораспределения в рамках догазификации.
В отношении должностных лиц организации возбудили 15 административных дел по ч. 1, 2 ст. 9.21 КоАП РФ ("Нарушение порядка подключения"). Самарское УФАС назначило виновным штрафы 40 тыс. руб. по 12 делам и по трем делам — предупреждения.
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Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.