СВГК заплатит более десятка штрафов за срыв сроков догазификации

Самарское УФАС назначило административные наказания из-за нарушений в деятельности "Средневолжской газовой компании". Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее прокуратура обнаружила, что СВГК не исполнила вовремя свои обязательства по 30 договорам о подключении частных домов к сети газораспределения в рамках догазификации.

В отношении должностных лиц организации возбудили 15 административных дел по ч. 1, 2 ст. 9.21 КоАП РФ ("Нарушение порядка подключения"). Самарское УФАС назначило виновным штрафы 40 тыс. руб. по 12 делам и по трем делам — предупреждения.