С 4 по 6 октября в Самарской области пройдет Всероссийский открытый парафестиваль "Театр — территория равных возможностей".

В пятом, юбилейном, театральном проекте участвует 12 регионов России, 31 творческий коллектив, в постановках которых заняты люди с особыми возможностями здоровья. Экспертный совет фестиваля определил победителей первого заочного этапа. В финал парафестиваля вышли и самарские коллективы.

4 октября, в 17:00, состоится торжественная церемония открытия Всероссийского открытого парафестиваля "Театр — территория равных возможностей". На фестиваль приглашен специальный гость — талантливый джазовый импровизатор и певец Олег Аккуратов. Этот выдающийся артист — лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры и победитель множества музыкальных конкурсов — яркий пример того, что успешно развиваться настоящему таланту ограниченные физические возможности не мешают.

Олег Аккуратов сотрудничал с такими мировыми звездами, как Монтсеррат Кабалье, Эвелин Гленни, Уинтон Марсалис, Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков. Также выступал в резиденции Папы Римского в составе всемирного хора ЮНЕСКО, активно участвует в проектах Игоря Бутмана, выступал на церемонии закрытия XI Паралимпийских игр.

Творческий проект "Театр — территория равных возможностей" начинался как региональный фестиваль и за пять лет приобрел всероссийскую известность. Возможность проявить и показать творческие способности и потенциал привлекают на фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья не только из Самарской области и соседних регионов. В этом году свои заявки прислали коллективы из 12 регионов России: Амурской, Вологодской, Орловской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, областей, Алтайского, Пермского и Хабаровского краев, Удмуртской Республики, Республики Коми, г. Санкт-Петербурга.

"Театров много, театры разные. Уровень работ отличается, но в целом, из года в год спектакли становятся интереснее и крепче. И это неслучайно, ведь вместе с самодеятельными актерами и режиссерами на сцену выходят и профессиональные мастера сцены", — рассказала Наталья Носова, исполнительный директор драматического театра "Самарская площадь", член оргкомитета Всероссийского открытого парафестиваля "Театр — территория равных возможностей".

Задача фестиваля — поддержать театральные коллективы, оказать содействие развитию и продвижению инклюзивной культуры через публичные мероприятия, открыть для людей с особенностями развития новые творческие возможности для полноценной и интересной жизни. Из года в год растет не только профессиональный уровень, но и количество участников парафестиваля. Так, в Самаре за творческую пятилетку появились новые инколюзивные театры и студии.

"Фестиваль включает в себя еще и образовательный компонент, — отметила Елена Лазарева, доцент, заведующая кафедрой актерского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского государственного института культуры, заслуженная артистка РФ. — Еще в мае мы начали работать с руководителями театров, дали им ряд профессиональных рекомендаций. И это — двусторонний процесс: они многому учатся у нас, а мы — у них".

В экспертный совет фестиваля под председательством Евгения Дробышева, художественного руководителя театра "Самарская площадь", заслуженного работника культуры РФ, вошли известные российские деятели культуры: Фатима Пагиева, актриса Северо-Осетинского государственного академического театра им. Владимира Тхапсаева, заместитель председателя Союза театральных деятелей Республики Северная Осетия-Алания, директор Инклюзивного театрального фестиваля "Шаг к успеху", художественный руководитель инклюзивного театра "Вдохновение", заслуженная артистка Республики Южная Осетия; Олег Белов, заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области; Елена Лазарева, доцент, заведующая кафедрой актерского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского государственного института культуры, заслуженная артистка РФ, народная артистка Самарской области.

Экспертный совет определил лауреатов фестиваля, которые примут участие в финальном этапе с 4 по 6 октября в Самаре:

• Экспериментально-пластический театр мод "Инклюзив-бренд", АНО "Студия Инклюзивного Творчества" (Самара, Самарская область);

• Театр особого творчества "ТОТ", Хабаровская краевая общественная организация помощи детям, инвалидам, многодетным семьям и другим нуждающимся "Маяк надежды" (Хабаровский край);

• Интегрированный театр пластики и танца "Апельсин", МАУК Центр культурного развития г. о. Кинель (Самарской области);

• "Непоседы" ГБОУ школа-интернат № 117 им. Т. С. Зыковой, Самара, (Самарская область);

• Старшая театральная группа "Пензенские лучики", ПРОО "Пензенские лучики" (Пензенская область);

• Инклюзивная школа искусств "Одуванчик", Череповецкая городская общественная организация помощи людям с особенностями развития "Я МОГУ!" (Вологодская область);

• Театральная студия "Неравнодушные", АНО Центр социальной поддержки людей с ОВЗ "Равные" (Орловская область);

• Театр "Между небом и землей", пансионат ООО "Жизнецвет", Самара (Самарская область);

• Инклюзивная театральная студия "Свои сказки", МАУК "Центр культуры и досуга" СП Дворец культуры "Мечта" (Пермский край);

• "Белый Театр", ассоциация "Театральная организация "Белый театр" (Хабаровский край);

• Театр "Птица", инклюзивная группа, Объединение родителей детей-инвалидов и инвалидов детства "Ассоль" (Удмуртская Республика);

• Инклюзивная театральная студия "Жили-были", ГКУ СО "КЦСОН Восточного округа", Кротовское отделение социальной реабилитации, (Самарская область);

• Детский инклюзивный театр "Светлячки", АНО "Созидатели", (Санкт-Петербург);

• Инклюзивный театр "За горизонтом", АГИК (Алтайский край);

• Любительский театр особенных людей "Ключ", Хабаровский краевой благотворительный фонд "Счастливое детство" (Хабаровский край).

Лауреаты фестиваля получат денежное поощрение, дипломы и памятные сувениры.

Учредитель фестиваля — правительство Самарской области (министерство культуры Самарской области), организатор — Агентство социокультурных технологий.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Программа фестиваля

4 октября, 17:00–19:15

Церемония открытия фестиваля с участием специального гостя Олега Аккуратова. Показ спектакля "Яблочный Спас" (6+). Показ спектакля "Телефон" (6+)

5 октября, 12:00–13:35

Показ спектакля "Дракон и русалка не пара, но" (12+). Показ спектакля "Сон кота Лео" (0+). Показ спектакля "Дикие Лебеди" (6+) по мотивам сказки Г. Х. Андерсена

5 октября, 16:00–17:00

Показ видеоверсии спектакля "Кукушка" (6+) и творческая встреча с руководителем инклюзивного театра "Светлячок" Еленой Рогалевой и режиссером Ольгой Турик

5 октября, 17:30–19:25

Показ спектакля "Я спасу тебя, Дульсинея!" (12+). Показ спектакля "От истоков души" (12+)

6 октября, 12:00–13:00

Показ спектакля "Гуси-лебеди" (3+). Показ спектакля "Сказка о царе Салтане" (0+). Показ спектакля "Суставов равновесие и сухожилий торжество" (6+)

6 октября, 17:00–19:00

Показ спектакля "Подушкины сказки" по мотивам русской народной сказки "Теремок" (6+). Показ спектакля "Маленький принц" (6+). Церемония закрытия фестиваля, награждение лауреатов.