С 4 по 6 октября в Самарской области пройдет Всероссийский открытый парафестиваль "Театр — территория равных возможностей".
В пятом, юбилейном, театральном проекте участвует 12 регионов России, 31 творческий коллектив, в постановках которых заняты люди с особыми возможностями здоровья. Экспертный совет фестиваля определил победителей первого заочного этапа. В финал парафестиваля вышли и самарские коллективы.
4 октября, в 17:00, состоится торжественная церемония открытия Всероссийского открытого парафестиваля "Театр — территория равных возможностей". На фестиваль приглашен специальный гость — талантливый джазовый импровизатор и певец Олег Аккуратов. Этот выдающийся артист — лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры и победитель множества музыкальных конкурсов — яркий пример того, что успешно развиваться настоящему таланту ограниченные физические возможности не мешают.
Олег Аккуратов сотрудничал с такими мировыми звездами, как Монтсеррат Кабалье, Эвелин Гленни, Уинтон Марсалис, Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков. Также выступал в резиденции Папы Римского в составе всемирного хора ЮНЕСКО, активно участвует в проектах Игоря Бутмана, выступал на церемонии закрытия XI Паралимпийских игр.
Творческий проект "Театр — территория равных возможностей" начинался как региональный фестиваль и за пять лет приобрел всероссийскую известность. Возможность проявить и показать творческие способности и потенциал привлекают на фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья не только из Самарской области и соседних регионов. В этом году свои заявки прислали коллективы из 12 регионов России: Амурской, Вологодской, Орловской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, областей, Алтайского, Пермского и Хабаровского краев, Удмуртской Республики, Республики Коми, г. Санкт-Петербурга.
"Театров много, театры разные. Уровень работ отличается, но в целом, из года в год спектакли становятся интереснее и крепче. И это неслучайно, ведь вместе с самодеятельными актерами и режиссерами на сцену выходят и профессиональные мастера сцены", — рассказала Наталья Носова, исполнительный директор драматического театра "Самарская площадь", член оргкомитета Всероссийского открытого парафестиваля "Театр — территория равных возможностей".
Задача фестиваля — поддержать театральные коллективы, оказать содействие развитию и продвижению инклюзивной культуры через публичные мероприятия, открыть для людей с особенностями развития новые творческие возможности для полноценной и интересной жизни. Из года в год растет не только профессиональный уровень, но и количество участников парафестиваля. Так, в Самаре за творческую пятилетку появились новые инколюзивные театры и студии.
"Фестиваль включает в себя еще и образовательный компонент, — отметила Елена Лазарева, доцент, заведующая кафедрой актерского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского государственного института культуры, заслуженная артистка РФ. — Еще в мае мы начали работать с руководителями театров, дали им ряд профессиональных рекомендаций. И это — двусторонний процесс: они многому учатся у нас, а мы — у них".
В экспертный совет фестиваля под председательством Евгения Дробышева, художественного руководителя театра "Самарская площадь", заслуженного работника культуры РФ, вошли известные российские деятели культуры: Фатима Пагиева, актриса Северо-Осетинского государственного академического театра им. Владимира Тхапсаева, заместитель председателя Союза театральных деятелей Республики Северная Осетия-Алания, директор Инклюзивного театрального фестиваля "Шаг к успеху", художественный руководитель инклюзивного театра "Вдохновение", заслуженная артистка Республики Южная Осетия; Олег Белов, заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области; Елена Лазарева, доцент, заведующая кафедрой актерского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского государственного института культуры, заслуженная артистка РФ, народная артистка Самарской области.
Экспертный совет определил лауреатов фестиваля, которые примут участие в финальном этапе с 4 по 6 октября в Самаре:
• Экспериментально-пластический театр мод "Инклюзив-бренд", АНО "Студия Инклюзивного Творчества" (Самара, Самарская область);
• Театр особого творчества "ТОТ", Хабаровская краевая общественная организация помощи детям, инвалидам, многодетным семьям и другим нуждающимся "Маяк надежды" (Хабаровский край);
• Интегрированный театр пластики и танца "Апельсин", МАУК Центр культурного развития г. о. Кинель (Самарской области);
• "Непоседы" ГБОУ школа-интернат № 117 им. Т. С. Зыковой, Самара, (Самарская область);
• Старшая театральная группа "Пензенские лучики", ПРОО "Пензенские лучики" (Пензенская область);
• Инклюзивная школа искусств "Одуванчик", Череповецкая городская общественная организация помощи людям с особенностями развития "Я МОГУ!" (Вологодская область);
• Театральная студия "Неравнодушные", АНО Центр социальной поддержки людей с ОВЗ "Равные" (Орловская область);
• Театр "Между небом и землей", пансионат ООО "Жизнецвет", Самара (Самарская область);
• Инклюзивная театральная студия "Свои сказки", МАУК "Центр культуры и досуга" СП Дворец культуры "Мечта" (Пермский край);
• "Белый Театр", ассоциация "Театральная организация "Белый театр" (Хабаровский край);
• Театр "Птица", инклюзивная группа, Объединение родителей детей-инвалидов и инвалидов детства "Ассоль" (Удмуртская Республика);
• Инклюзивная театральная студия "Жили-были", ГКУ СО "КЦСОН Восточного округа", Кротовское отделение социальной реабилитации, (Самарская область);
• Детский инклюзивный театр "Светлячки", АНО "Созидатели", (Санкт-Петербург);
• Инклюзивный театр "За горизонтом", АГИК (Алтайский край);
• Любительский театр особенных людей "Ключ", Хабаровский краевой благотворительный фонд "Счастливое детство" (Хабаровский край).
Лауреаты фестиваля получат денежное поощрение, дипломы и памятные сувениры.
Учредитель фестиваля — правительство Самарской области (министерство культуры Самарской области), организатор — Агентство социокультурных технологий.
Вход бесплатный, по предварительной регистрации.
Программа фестиваля
4 октября, 17:00–19:15
Церемония открытия фестиваля с участием специального гостя Олега Аккуратова. Показ спектакля "Яблочный Спас" (6+). Показ спектакля "Телефон" (6+)
5 октября, 12:00–13:35
Показ спектакля "Дракон и русалка не пара, но" (12+). Показ спектакля "Сон кота Лео" (0+). Показ спектакля "Дикие Лебеди" (6+) по мотивам сказки Г. Х. Андерсена
5 октября, 16:00–17:00
Показ видеоверсии спектакля "Кукушка" (6+) и творческая встреча с руководителем инклюзивного театра "Светлячок" Еленой Рогалевой и режиссером Ольгой Турик
5 октября, 17:30–19:25
Показ спектакля "Я спасу тебя, Дульсинея!" (12+). Показ спектакля "От истоков души" (12+)
6 октября, 12:00–13:00
Показ спектакля "Гуси-лебеди" (3+). Показ спектакля "Сказка о царе Салтане" (0+). Показ спектакля "Суставов равновесие и сухожилий торжество" (6+)
6 октября, 17:00–19:00
Показ спектакля "Подушкины сказки" по мотивам русской народной сказки "Теремок" (6+). Показ спектакля "Маленький принц" (6+). Церемония закрытия фестиваля, награждение лауреатов.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.