Лучших сотрудников новокуйбышевских теплосетей отметили наградами в честь 65-летия предприятия

Специалисты новокуйбышевских тепловых сетей (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") 1 октября праздновали 65 лет со дня образования родного предприятия. В этот день лучших работников НТС отметили заслуженными наградами от думы Новокуйбышевска и администрации города.
История новокуйбышевских тепловых сетей началась 1 октября 1959 года, когда предприятие было сформировано на базе теплосетей от Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Был период, когда коммуникации входили в состав 3-го сетевого района "Предприятия тепловых сетей", а с 2008 года стали самостоятельным подразделением. В настоящее время в Новокуйбышевских тепловых сетях работает свыше 100 сотрудников. Общая протяженность обслуживаемых коммуникаций достигает 233 км.
"Любой юбилей — повод подвести итоги, поговорить о прошлом и о будущем. У новокуйбышевских тепловых сетей есть большой потенциал, поскольку у предприятия сплоченный, грамотный коллектив, успешно решающий все возникающие вопросы. Так, этим летом специалисты предприятия в полном объеме выполнили все работы по модернизации теплосетей, устранили все выявленные дефекты и на 100% подготовили коммуникации к прохождению отопительного сезона", — отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.
"Несмотря на трудности, персонал новокуйбышевских тепловых сетей обеспечивает качественное и надежное теплоснабжение для жителей и организаций города. Желаю коллективу дальнейшего процветания и успешной реализации всех намеченных планов на благо родного города", — поздравил энергетиков председатель думы г. о. Новокуйбышевск Сергей Лукин.
В честь юбилея предприятия наградами думы были отмечены начальник административно-хозяйственного отдела Олег Гурин и начальник смены оперативно-диспетчерской службы Дмитрий Петряков. Благодарностями главы Новокуйбышевскп удостоены слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда района тепловых сетей Ильгиз Богапов и слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда аварийно-восстановительной бригады Михаил Зимаков. Также почетная грамота ПАО "Т Плюс" была вручена ведущему инженеру производственно-технического отдела Маргарите Степновой.
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Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?