Лучших сотрудников новокуйбышевских теплосетей отметили наградами в честь 65-летия предприятия

Специалисты новокуйбышевских тепловых сетей (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") 1 октября праздновали 65 лет со дня образования родного предприятия. В этот день лучших работников НТС отметили заслуженными наградами от думы Новокуйбышевска и администрации города.

История новокуйбышевских тепловых сетей началась 1 октября 1959 года, когда предприятие было сформировано на базе теплосетей от Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Был период, когда коммуникации входили в состав 3-го сетевого района "Предприятия тепловых сетей", а с 2008 года стали самостоятельным подразделением. В настоящее время в Новокуйбышевских тепловых сетях работает свыше 100 сотрудников. Общая протяженность обслуживаемых коммуникаций достигает 233 км.

"Любой юбилей — повод подвести итоги, поговорить о прошлом и о будущем. У новокуйбышевских тепловых сетей есть большой потенциал, поскольку у предприятия сплоченный, грамотный коллектив, успешно решающий все возникающие вопросы. Так, этим летом специалисты предприятия в полном объеме выполнили все работы по модернизации теплосетей, устранили все выявленные дефекты и на 100% подготовили коммуникации к прохождению отопительного сезона", — отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.

"Несмотря на трудности, персонал новокуйбышевских тепловых сетей обеспечивает качественное и надежное теплоснабжение для жителей и организаций города. Желаю коллективу дальнейшего процветания и успешной реализации всех намеченных планов на благо родного города", — поздравил энергетиков председатель думы г. о. Новокуйбышевск Сергей Лукин.

В честь юбилея предприятия наградами думы были отмечены начальник административно-хозяйственного отдела Олег Гурин и начальник смены оперативно-диспетчерской службы Дмитрий Петряков. Благодарностями главы Новокуйбышевскп удостоены слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда района тепловых сетей Ильгиз Богапов и слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда аварийно-восстановительной бригады Михаил Зимаков. Также почетная грамота ПАО "Т Плюс" была вручена ведущему инженеру производственно-технического отдела Маргарите Степновой.