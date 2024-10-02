Самара вслед за Уфой готовится принять международный форум "Россия - спортивная держава"

С 17 по 19 октября в Уфе пройдет Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава". С особой ответственностью к участию в нем готовится делегация Самарской области - в следующем году именно наш регион примет масштабное событие.

Стенд губернии на приуроченной к форуму международной выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" (MSIP) будет выполнен из узнаваемых элементов конструкции стадиона "Солидарность Самара Арена", построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стенде пройдет знакомство с будущим местом проведения форума - космической столицей. Там будут представлены значимые спортивные объекты региона, туристические локации, прошлое и настоящее самарского спорта.

Амбассадорами нашего региона на форуме-2024 станут двукратный призер Паралимпийских игр в Париже по спорту ПОДА в дисциплине "плавание" Кирилл Пульвер, член сборной России по фигурному катанию Егор Базин, бронзовый призер Олимпийских игр по баскетболу Ольга Артешина, международный гроссмейстер Олег Дашков и многие другие.

Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина в марте этого года, местом проведения форума "Россия - спортивная держава" была определена Самара.

"Для Самарской области проведение международного форума "Россия - спортивная держава" - значимое событие. Это признание заслуг нашего региона по развитию физической культуры и спорта, - считает врио министра Самарской области Лидия Рогожинская. - У нас огромное количество прославленных спортсменов, ветеранов спорта, большой опыт проведения крупных, в том числе международных мероприятий".

Для увеличения уровня доступности занятий физкультурой и массовым спортом в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева разработана региональная программа "Мастер спорта". Она предполагает строительство и ремонт спортивных сооружений, дополнительную финансовую поддержку муниципалитетов на развитие массового спорта и детско-юношеских спортшкол, увеличение количества проводимых спортивных и физкультурных мероприятий, разработку программы "Земский тренер".

Помочь выработать комплексные меры стратегического развития в спортивной отрасли призван форум "Россия - спортивная держава". Об этом в том числе шла речь на заседании организационного комитета по подготовке и проведению международного спортивного форума.

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в этом году Россия провела ряд мощных международных соревнований, таких как "Игры Будущего", "Дети Азии" и "Игры БРИКС". По его словам, наша страна является одним из лидеров в плане организации и проведения масштабных спортивных мероприятий.

"Международный форум "Россия - спортивная держава" обретает особое значение в текущих геополитических условиях, становясь площадкой для выработки совместных решений. Мы обсудим с международным экспертным сообществом вопросы создания спортивных объединений и новых форматов соревнований, - подчеркнул вице-премьер. - Также правительством сегодня совместно со спортивной общественностью разрабатывается комплексная государственная программа развития отечественного спорта, вопросы ее реализации мы также подробно обсудим на площадке форума. Цели определены президентом Владимиром Путиным: вовлечение большего числа граждан в регулярные занятия спортом и повышение соревновательной активности наших спортсменов".

На заседании участники мероприятия обсудили вопросы обеспечения безопасности, медицинского и информационного сопровождения.

Как рассказал помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, на форуме участникам предстоит выработать конкретные механизмы и подходы к достижению национальных целей, поставленных главой государства до 2030 г. и на перспективу до 2036-го. Он подчеркнул, что в этой большой общей работе могут и должны участвовать негосударственные организации. Именно об этом пойдет речь на очередном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое запланировано на 17 октября в Уфе одновременно с форумом. Алексей Дюмин подчеркнул, что в развитии спорта необходим комплексный подход, и это станет главной темой пленарного заседания форума.

Деловая часть события предусматривает круглые столы, пленарные сессии, конференции, семинары и дискуссионные площадки. Культурная программа форума включает 15 событий, в том числе театральные постановки, экспозиции, выставки.

В Уфе Самарской области будет передано право проведения следующего форума в 2025 году.