Театральный фестиваль "Обычные истории" представил спектакли театров-победителей

В Год семьи и накануне Дня пожилого человека в Самаре прошёл театральный фестиваль "Обычные истории".

Премьеры спектаклей, поставленных по реальным историям жителей Самарской области о ценностях возраста и связи поколений, состоялись 30 сентября в помещении театра "Самарская площадь".

Участники фестиваля — победители уникального театрального проекта "Обычные истории", продолжавшегося почти целый год. На сайте проекта публиковались истории простых людей, а небольшие театральные коллективы выбирали из них те, которые им захотелось поставить на сцене.

В зале театра "Самарская площадь" не было свободных мест: на премьере присутствовали не только самарские зрители, но и гости из Приволжья и Тольятти. В зале можно было встретить зрителей серебряного возраста, многие пришли семьями с детьми и внуками.

В спектаклях были затронуты важные темы взаимоотношений людей разных поколений, семейных ценностей, а что самое главное — на сцене ожили реальные истории, рассказанные реальными людьми, многие из которых присутствовали в зрительном зале.

Организаторы проекта позиционируют его как открывающий возможности для небольших театральных коллективов, в том числе из глубинки, и людей, которым важны диалог поколений и участие в улучшении качества жизни старшего поколения.

Победителями стали три театральных коллектива, которые получили средства на постановку спектаклей длительностью не менее 1 часа 10 минут. Теперь эти спектакли войдут в их репертуар.

Народный театр "Муравейник" МБОУ ДО "ПДШИ" из с. Приволжье представил зрителям спектакль "День рождения бабушки", который основан на историях: "История одной жизни" Тамары Дегтяревой, "Письма" Натальи Колмогоровой, "Шапочку надень" и "Бабушка и воспитание" Ларисы Матросовой.

Спектакль "Реальные бабушки" был представлен молодежной студией "Полукруг" при МАУИ ТЮЗ "Дилижанс" из Тольятти. В основу вошли рассказы "Бабушка и книги", "Бабушка и воспитание" и "Бабушка и вера" Ларисы Матросовой, "Черный ящик" и "Баба Вася, сундук и Шельма" Натальи Колмогоровой, "Две бабушки и зелье" и "Я тебя не отдам" Юлии Белтовой, "Бабушка моя" Елены Тепловой. А также рассказы Любови Егоровой, Юрия Карпова, Татьяны Васильевой и Ольги Храпченковой.

Самарский театр "Город" представил спектакль "Просто плыть". В основу вошли рассказы "Раиса" и "Судьба на выбор" Натальи Колмогоровой.

Также в этот день были награждены победители первого этапа конкурса: кооперация детей "ЛЕС", театр-студия "ВМЕСТЕ", театр разных форм "Вода" и интегрированный театр пластики и танца "Апельсин".

"То, чем наполнен этот проект — это как раз то, что больше всего запоминается в детстве и остается на всю жизнь. И что-то изнутри заставляет про это рассказать. И ты себя уговариваешь: ну кому это надо кроме тебя? Оказывается, надо. Татьяна Акимова и благотворительный фонд "Хорошие истории" придумали этот проект, в котором упакованы наши воспоминания о детстве, бабушках и дедушках. Проект называется вот этими самыми неяркими словами "Обычные истории", но суть его очень яркая и необычная. Фонд собирает истории, театры их ставят на своих подмостках, а история страны обогащается историей семей. И это дорогого стоит, когда твою историю показывают на сцене. Я призываю всех присутствующих вспомнить свои семейные истории и опубликовать их на том прекрасном сайте, который придумала Татьяна Акимова. Я уверена, что еще все это будет иметь продолжение", — поделилась Лариса Матросова, PR-эксперт, член попечительского совета Благотворительного фонда "Хорошие истории", автор книги "Бабушка, это я" — серии рассказов, что легли в основу спектаклей.

Исполнительный директор благотворительного фонда "Хорошие истории" Татьяна Акимова в свою очередь отметила, что проект - эксперимент: "С самого начала мы могли только предполагать, что получится и насколько это будет важно и интересно независимым профессиональным и любительским театрам и их зрителям. Когда мы увидели отклик зрителей и когда практически все театры сказали, что независимо от результатов конкурса они будут показывать созданные спектакли, стало понятно, что всё получилось. Получился диалог про каждого из нас, про наши семьи, про связь поколений и ценности рода. Мы уверены, что будущие зрители будущих спектаклей оценят их по достоинству. Это достаточно уникальный проект для Самарской области и, может быть, даже для России. Потому что реальные истории людей, которые звучат сегодня в наших спектаклях, трогают даже больше, потому что это про каждого из нас".

Проект "Обычные истории" реализуется благотворительным фондом "Хорошие истории" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и администрации Самары.