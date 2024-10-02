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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли махачкалинское "Динамо"

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" обыграли махачкалинское "Динамо", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Счет самарцы открыли уже на первой минуте встречи, с дальним ударом Ульви Бабаев голкипер справился, но первым же на добивании оказался самарец — 1:0. На 11 минуте встречи прострел Владислава Шитова к воротам замкнул Дмитрий Цыпченко — 2:0. На 43 минуте матча получив мяч от Виктора Мендеса Ульви Бабаев дальним ударом отправил мяч в угол ворот — 3:0. Во втором тайме вышедший после перерыва на замену Гамид Агаларов, забив на 57 и 66 минутах, довел счет до 3:2. В компенсированное время Абакар Гаджиев сравнял счет — 3:3.

В серии пенальти победили самарцы 5:3. Удар Абакара Гаджиева парировал Евгений Фролов.

Для лучшего бомбардира "Крыльев" в Кубках России Дмитрия Цыпченко забитый мяч стал одиннадцатым в турнире. Ульви Бабаев, оформивший в матче дубль, впервые забивает за нашу команду.

В следующем матче "Крылья Советов" в Москве встречаются с "Локомотивом". Игра 11-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 6 октября, в 17:30.

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