"Крылья Советов" обыграли махачкалинское "Динамо"

В пятом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" обыграли махачкалинское "Динамо", сообщает пресс-служба самарского клуба.
Счет самарцы открыли уже на первой минуте встречи, с дальним ударом Ульви Бабаев голкипер справился, но первым же на добивании оказался самарец — 1:0. На 11 минуте встречи прострел Владислава Шитова к воротам замкнул Дмитрий Цыпченко — 2:0. На 43 минуте матча получив мяч от Виктора Мендеса Ульви Бабаев дальним ударом отправил мяч в угол ворот — 3:0. Во втором тайме вышедший после перерыва на замену Гамид Агаларов, забив на 57 и 66 минутах, довел счет до 3:2. В компенсированное время Абакар Гаджиев сравнял счет — 3:3.
В серии пенальти победили самарцы 5:3. Удар Абакара Гаджиева парировал Евгений Фролов.
Для лучшего бомбардира "Крыльев" в Кубках России Дмитрия Цыпченко забитый мяч стал одиннадцатым в турнире. Ульви Бабаев, оформивший в матче дубль, впервые забивает за нашу команду.
В следующем матче "Крылья Советов" в Москве встречаются с "Локомотивом". Игра 11-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 6 октября, в 17:30.
Последние комментарии
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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️