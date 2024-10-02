В связи с сообщением о пожаре из здания ТРК "Аврора" эвакуировали 700 человек,

В среду, 2 октября, в 19:36 в Главное управление МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре в ТРЦ на ул. Аэродромная, 47 "А" В Железнодорожном районе (адрес ТРК "Аврора"), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.

Напомним, что вечером к ТРК съехались несколько пожарных машин. Люди из здания были эвакуированы. Огнеборцы начали обследование здания и протянули в главный и боковой вход, что со стороны стоянки, пожарные рукава.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс со пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области, прибывшими подразделениями горения и задымления не обнаружено, вызов ложный. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности было эвакуировано 700 человек.