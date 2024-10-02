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В связи с сообщением о пожаре из здания ТРК "Аврора" эвакуировали 700 человек, Из ТЦ "Аврора" эвакуировали людей, в здании работали пожарные Самарские спецслужбы работают на месте ЧП с ж/д мостом Автомобиль утонул в водохранилище в Пестравке, водитель погиб За восемь месяцев на объектах КбшЖД погибли 42 человека

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В связи с сообщением о пожаре из здания ТРК "Аврора" эвакуировали 700 человек,

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 октября, в 19:36 в Главное управление МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре в ТРЦ на ул. Аэродромная, 47 "А" В Железнодорожном районе (адрес ТРК "Аврора"), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.

Фото: предоставлено автором

Напомним, что вечером к ТРК съехались несколько пожарных машин. Люди из здания были эвакуированы. Огнеборцы начали обследование здания и протянули в главный и боковой вход, что со стороны стоянки, пожарные рукава.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс со пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области, прибывшими подразделениями горения и задымления не обнаружено, вызов ложный. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности было эвакуировано 700 человек.

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