Игорь Осинькин: "Все хорошо, что хорошо кончается"

После матча пятого тура Пути РПЛ Кубка России "Крылья Советов" - "Динамо" Махачкала (3:3 в основное время, 5:3 по пенальти) главный тренер самарцев Игорь Осинькин оценил игру Евгения Фролова, а также прокомментировал возможный матч в перерыве на сборные.

"У обеих команд была большая ротация, мы хотели посмотреть и ближайший резерв, и молодых футболистов. В первом тайме наша молодёжь сыграла неплохо, хотя прекрасно понимаем, что счёт 3:0 — не по игре. У наших ворот было достаточно эпизодов. Хотя и мы не все забили. Во втором тайме две ошибки. Надеялись на свисток - был там фол, не был, во втором моменте, не знаю. При счёте 3:2 игра стала нервной, боялись ошибиться, были под давлением. Все хорошо, что хорошо кончается. Болельщиков серия пенальти всегда интригует. Женя Фролов после такого перерыва получил серию пенальти, которая ему больше всего нравится. Я уверен был, что мы победим, в том числе, потому что у нас Женя был в воротах. Мы еще в предыдущих играх хотели дать ему сыграть, но он получил травму. Сейчас вылечился и провёл нормальный матч", — сказал тренер самарцев

Также Игорь Витальевич прокомментировал возможный матч в перерыве на сборные: "Мы не хотели никуда ехать, сделали предложение одной команде, но ответ уже затянулся. В сентябре мне очень была нужна игра для новичков, чтобы они почувствовали игру. Сейчас они уже сыграли по два-три матча. Этот цикл был сложный. За три недели мы сыграли четыре игры, было три подряд на выезде. Это всё равно непросто. Сейчас, если нам одна команда ответит, мы сыграем. Не сыграем — ничего страшного".