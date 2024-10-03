Сотрудники полиции разыскали и лишили прав самарца, бросившего машину в отбойнике

В Самаре сотрудники полиции разыскали 22-летнего водителя автомобиля Lada Granta, который 28 сентября наехал на металлический отбойный барьер и оставил место ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Видеозапись с нарушением ПДД попала в Интернет.

Сотрудниками полиции возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния), которой влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Районным судом Красноглинского района водитель признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено административное наказание, в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год.

