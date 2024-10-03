Сотрудники полиции разыскали и лишили прав самарца, бросившего машину в отбойнике

В Самаре сотрудники полиции разыскали 22-летнего водителя автомобиля Lada Granta, который 28 сентября наехал на металлический отбойный барьер и оставил место ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Видеозапись с нарушением ПДД попала в Интернет.
Сотрудниками полиции возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния), которой влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.
Районным судом Красноглинского района водитель признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено административное наказание, в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.