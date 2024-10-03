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Футбол Спорт

"Акрон" разгромно уступил "Зениту" в Кубке России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский "Акрон" в матче группового этапа Кубка России на выезде уступил питерскому "Зениту" — 5:1. "Акрон" сохранил за собой второе место в квартете D.

Фото: ФК "Акрон"

Первый гол был забит уже на 5 минуте, с передачи Педро отличился Ерохин — 1:0. На 14 и 43 минутах оформил дубль бразилец Артур — 3:0. На 61 минуте свой первый гол за "сине-бело-голубых" с передачи Мантуана забил Соболев — 4:0.

Второй тайм команды доигрывали в неполных составах. Максим Глушенков покинул поле из-за повреждения мышцы бедра - замен у "Зенита" уже не оставалось. А на 81 минуте Вячеслав Бардыбахин получил красную карточку за фол, которым он остановил вероятный выход один на один с Волковым Мостового.

На 86 минуте петербуржцы заработали пенальти - Болдырев сыграл рукой, и после просмотра ВАР судья указал на точку. Мостовой развел Волкова по углам — 5:0.

В дополнительное время гол престижа забил Владимир Москвичев.

Следующий матч тольяттинцы проведут 6 октября в Самаре. Соперником станет "Пари НН".

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