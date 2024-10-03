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ЖКХ и благоустройство Общество

Дом печати в Самаре планируют привести в порядок

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарцы пожаловались губернатору Вячеславу Федорищеву на состояние заброшенного Дома печати. Здание находится на проспекте Карла Маркса, 201. Летом там в очередной раз случился пожар - горел мусор. 

"К нему примыкает здание от бывшей мастерской. Все лето там часто тусовались подростки, проникали через открытые окна внутрь помещения. Несколько раз были пожары. С наступлением холодов будут собираться асоциальные граждане", — пишет жительница города на странице губернатора в Вконтакте.

Представители администрации Октябрьского района сообщили, что на данный момент ищут подрядчика для восстановления объекта и территории вокруг него: "Также рассчитывается объем работ для приведения территории в надлежащий вид. К сожалению, собственник не указал конкретных сроков".

Напомним, в 2017 г. Дом печати продан с торгов ульяновскому ООО "Плазма".

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