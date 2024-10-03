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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре эксперты ЖКХ обсудили переход на оплату тепла по факту потребления

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область осталась одним из последних субъектов РФ, не перешедших на оплату тепла по факту потребления. Об этом в ходе прямой трансляции в соцсетях 63.RU рассказали эксперты в сфере ЖКХ: директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов и руководитель регионального центра "ЖКХ-Контроль" Виктор Часовских.

Жильцы многоквартирных домов в Самарской области по умолчанию оплачивают отопление по схеме 1/12, равномерными суммами в течение года с последующей корректировкой до фактического потребления. При этом горожане имеют право выбрать оплату по 1/7 — только в течение отопительного периода.

Эксперты отметили, что обе схемы оплаты коммунальной услуги по отоплению имеют свои преимущества. Вместе с тем именно оплата по факту дает собственникам жилья контролировать свое начисление и потребление тепла, что способствует проведению энергосберегающих мероприятий.

"Если мы сравним две квартиры, производящие оплату за тепло по разным схемам, то отметим экономию при 1/7. Это происходит из-за внедрения энергоэффективных решений, таких как погодозависимая автоматика. Неудивительно, что уже свыше 1 тысячи многоквартирных жилых домов региона сделали выбор в пользу оплаты отопления по факту", — отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Сегодня изменение схемы оплаты отопления является достаточно простой процедурой. Жителям необходимо провести общее собрание дома, затем протокол собрания следует направить в энергетическую компанию. Изменение порядка оплаты будет вступать в силу со следующего отопительного сезона.

Гид потребителя

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