В Самаре эксперты ЖКХ обсудили переход на оплату тепла по факту потребления

Самарская область осталась одним из последних субъектов РФ, не перешедших на оплату тепла по факту потребления. Об этом в ходе прямой трансляции в соцсетях 63.RU рассказали эксперты в сфере ЖКХ: директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов и руководитель регионального центра "ЖКХ-Контроль" Виктор Часовских.
Жильцы многоквартирных домов в Самарской области по умолчанию оплачивают отопление по схеме 1/12, равномерными суммами в течение года с последующей корректировкой до фактического потребления. При этом горожане имеют право выбрать оплату по 1/7 — только в течение отопительного периода.
Эксперты отметили, что обе схемы оплаты коммунальной услуги по отоплению имеют свои преимущества. Вместе с тем именно оплата по факту дает собственникам жилья контролировать свое начисление и потребление тепла, что способствует проведению энергосберегающих мероприятий.
"Если мы сравним две квартиры, производящие оплату за тепло по разным схемам, то отметим экономию при 1/7. Это происходит из-за внедрения энергоэффективных решений, таких как погодозависимая автоматика. Неудивительно, что уже свыше 1 тысячи многоквартирных жилых домов региона сделали выбор в пользу оплаты отопления по факту", — отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.
Сегодня изменение схемы оплаты отопления является достаточно простой процедурой. Жителям необходимо провести общее собрание дома, затем протокол собрания следует направить в энергетическую компанию. Изменение порядка оплаты будет вступать в силу со следующего отопительного сезона.
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Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?