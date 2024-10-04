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Преступления Происшествия

В Курумоче задержан мигрант, которому закрыт въезд в страну

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В международном аэропорту "Курумоч" пограничники задержали 39-летнего жителя одной из республик Центрально-Азиатского региона, которому закрыт въезд на территорию Российской Федерации.

Фото: пограничное управление ФСБ по Саратовской и Самарской областям

Зная, что в отношении него принято решение о запрете въезда в РФ, находясь на территории своего государства, изменил паспортные данные с целью незаконного пересечения государственной границы.

При попытке въезда в Российскую Федерацию в воздушном пункте пропуска "Самара" в ходе пограничного контроля злоумышленник был выявлен и задержан.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 322 УК России, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

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