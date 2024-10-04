В Курумоче задержан мигрант, которому закрыт въезд в страну

В международном аэропорту "Курумоч" пограничники задержали 39-летнего жителя одной из республик Центрально-Азиатского региона, которому закрыт въезд на территорию Российской Федерации.
Зная, что в отношении него принято решение о запрете въезда в РФ, находясь на территории своего государства, изменил паспортные данные с целью незаконного пересечения государственной границы.
При попытке въезда в Российскую Федерацию в воздушном пункте пропуска "Самара" в ходе пограничного контроля злоумышленник был выявлен и задержан.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 322 УК России, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек