В Курумоче задержан мигрант, которому закрыт въезд в страну

В международном аэропорту "Курумоч" пограничники задержали 39-летнего жителя одной из республик Центрально-Азиатского региона, которому закрыт въезд на территорию Российской Федерации.

Зная, что в отношении него принято решение о запрете въезда в РФ, находясь на территории своего государства, изменил паспортные данные с целью незаконного пересечения государственной границы.

При попытке въезда в Российскую Федерацию в воздушном пункте пропуска "Самара" в ходе пограничного контроля злоумышленник был выявлен и задержан.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 322 УК России, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.