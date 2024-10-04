В Самаре на ул. Гагарина продают землю, где застройщик потерпел фиаско

На продажу выставлен земельный участок с расположенными на нем недостроенными домами на ул. Гагарина, 175. Такое сообщение появилось на одном из сервисов бесплатных объявлений.
Речь идет о бывшей строительной площадке ООО "МВМ", которое планировало возвести дома в 25 и 16 этажей. Работы начались исходя из имеющегося разрешения на строительство складского комплекса и были остановлены на уровне семи этажей для оформления необходимой документации на жилые здания, следует из объяснения владельца земельного участка в решении суда.
Одновременно "МВМ" столкнулось с противостоянием городской власти, которая потребовала снести самострои. Иск чиновников поддержало и АО "Металлист-Самара". По мнению оборонного предприятия, строительная площадка входит в санитарно-защитную зону, где жилая застройка запрещена.
При первом рассмотрении дела суд удовлетворил требование о сносе семиэтажных недостроев. Решение было обжаловано и вернулось в первую инстанцию на пересмотр. На этот раз самарский арбитраж отказал в иске городской власти.
В процессе рассмотрения дела "МВМ" вернуло земельный участок прежнему владельцу Михаилу Медведеву по договору купли-продажи. Арбитражный суд Самарской области признал за ним права собственности и на два недостроенных дома.
После всех судебных разбирательств, которые тянулись с 2020 г., собственник, по всей видимости, решил избавиться от проблемной площадки. В Сети появилось объявление о продаже земельного участка площадью 45,8 тыс. кв. м на ул. Гагарина, 175. В сообщении указывается, что на территории расположены два недостроенных объекта по семь этажей. Продавец оценил недвижимость в 100 млн рублей. Согласно Публичной кадастровой карте, кадастровая стоимость земли составляет 24,9 млн рублей.
Сейчас участок имеет разрешенное использование под высотную застройку, тогда как ранее был предназначен для "промышленных предприятий и складов V-III класса вредности".
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.