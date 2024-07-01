"Металлист-Самара" добивается сноса многоэтажных недостроев на ул. Гагарина

Представители АО "Металлист-Самара" заявили, что многоэтажные недострои на ул. Гагарина нарушают нормы безопасности оборонного предприятия, работающего на нужды СВО, сообщает "Самарское обозрение". Если Михаил Медведев, владелец застраиваемого участка, не сможет возразить против этой аргументации, ему придется зафиксировать потерю десятков миллионов рублей, уже вложенных в сомнительный проект, и готовить дополнительные ресурсы для принудительного сноса недостроев.

Предприниматель Михаил Медведев в 2014 г. получил разрешение на строительство в Самаре 2-3-этажного складского комплекса со встроенными офисными помещениями по адресу: улица Гагарина, 175. Земельный участок относился к зоне ПК-3, что предполагает его использование под "промышленные предприятия и склады V–III класса вредности". Однако Михаил Медведев (ряд источников "СО" говорят о его родственных связях с действующим главой Волжского района Самарской области Владимиром Медведевым. На момент сдачи номера в печать подтвердить или опровергнуть данную информацию не удалось. — Прим. ред.) распорядился участком иначе и начал возводить на нем два высотных жилых дома. По планам бизнесмена, один из них должен был насчитывать 25, а второй 16 этажей.

В 2017 г. участок с недостроем у Михаила Медведева выкупило ООО "МВМ", подконтрольное скандально известному самарскому строителю Михаилу Жукову. Новый владелец надела пытался получить разрешение на возведение здесь жилых домов, но безуспешно и в итоге законсервировал строительство.

28 августа 2020 г. департамент градостроительства Самары выдал план проблемного участка, в котором указывалось, что он находится в территориальной зоне Ц-3. Это определяло совсем иной вид разрешенного использования площадки, в том числе позволяя вести на ней многоэтажную жилую застройку.

Тем не менее в декабре того же года департамент градостроительства обратился в самарский арбитраж с иском к "МВМ", потребовав признать самовольной постройкой два незавершенных семиэтажных дома по адресу: Гагарина, 175, и обязать компанию за свой счет снести их. Чиновники упирали на то, что разрешение на строительство жилых домов по данному адресу не выдавалось, а соответственно, нарушены градостроительные нормы и регламенты. Кроме того, они отмечали и нахождение участка в зоне ПК-3 с санитарно-защитной зоной 500 м и более.

"МВМ" направил в суд свой иск, в котором требовал признать за компанией право собственности на объект незавершенного капстроительства. В качестве доказательства законности стройки фирма предъявила суду разрешение на возведение 3-этажного складского комплекса, чего, по ее мнению, было вполне достаточно. Также представители "МВМ" заявили, что в связи со сменой зонирования участка компания начала подготовку документации для получения разрешения на строительство и возобновления работ на объекте.

Первая инстанция пришла к выводу о незаконности постройки и в марте 2022 г. удовлетворила все требования самарских властей, в том числе обязала "МВМ" снести объект. Компания Михаила Жукова пошла в апелляцию (безрезультатно) и в кассацию. Наконец, в Казани ей сопутствовал успех.

В октябре 2022 г. кассация постановила, что зона нахождения спорного участка уже имеет вид разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка", а также в тексте вынесенного решения указала, что "отсутствие разрешения на строительство как единственный признак самовольной постройки не может бесспорно свидетельствовать о невозможности сохранения постройки", поскольку вопрос о необходимости сноса таких строений "гражданское законодательство связывает не с формальным соблюдением требований о получении разрешения на строительство, а с установлением обстоятельств, которые могли бы препятствовать использованию такой постройки". В итоге решения первой и апелляционной инстанций отменили, дело вернулось на новое рассмотрение в Самару.

На втором круге в ходе процесса была назначена строительно-техническая экспертиза, которая сделала вывод, что проблемный недострой соответствует всем СНиПам. И 10 ноября 2023 г. арбитраж постановил отказать властям Самары в удовлетворении первоначального иска — о признании постройки незаконной и обязанности ее снести, и одновременно удовлетворить исковые требования к администрации города о признании права собственности на незавершенные постройки. Однако к моменту вынесения этого решения компания "МВМ" больше не имела отношения к спорной площадке — участок вернулся в распоряжение все того же Михаила Медведева.

Как указано в судебном документе, за три недели до принятия арбитражем нового акта, 20 октября 2023 г., суд произвел замену истца по встречному иску. Правопреемником "МВМ" стал Михаил Медведев, в свое время продавший спорный участок этой компании и, по сути, втянувший ее в конфликт. В итоге именно за Медведевым признали право собственности на два недостроя. Апелляция, поданная администрацией Самары, не возымела успеха — на сайте арбитража указано, что в конце марта решение первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения. Чем именно руководствовался суд при принятии решения, неизвестно: спустя 3,5 года судебных баталий заседание неожиданно сделали закрытым.

Получить комментарии у Михаила Медведева относительно происходящих событий "СО" не удалось, как и связаться с Михаилом Жуковым.

По мнению издания, не исключено, что причиной повышенной секретности стала позиция одного из третьих лиц в деле — подконтрольного Алексею Леушкину АО "Металлист-Самара". Представители завода в судебном заседании заявляли, что участок Михаила Медведева граничит с производственными участками, принадлежащими "Металлисту" и относящимися к IV классу опасности. Как следствие, территория бизнесмена попадает в санитарно-защитную зону и строить жилье здесь нельзя. Сначала суд эта аргументация не впечатлила. Он указал, что "в непосредственной близости с земельными участками, принадлежащими АО "Металлист-Самара", расположены жилые дома, в которых проживают люди, что указывает на необоснованность доводов представителей АО "Металлист-Самара" о наличии ограничений и санитарных зон".

23 мая предприятие подало кассационную жалобу. Пока она оставлена без движения по техническим причинам, которые заводу предложено исправить до 28 июня. И АО наверняка это сделает. Как пояснил "СО" представитель "Металлиста-Самара" Антон Ефремов, стройка на участке Михаила Медведева нарушает все существующие нормы безопасности. Во время проведения СВО оборонные заводы находятся под особым контролем. "Производственная деятельность предприятий ОПК, к которым относится завод "Металлист", регламентируется в том числе специализированными нормативными актами, устанавливающими необходимость соблюдения режима секретности, — говорит Антон Ефремов. — Этот режим, в свою очередь, подразумевает проведение специальных мероприятий и техническое обустройство ограждения территории, которые бы обеспечивали невозможность наблюдать за территорией предприятия, а также вести фото- и видеофиксацию расположения цехов и перемещения спецпродукции между ними. Разумеется, расположение в 20 метрах от забора завода 25-этажного и 16-этажного жилых зданий, с которых территория просматривается полностью и во всех подробностях, делает бессмысленными все мероприятия, предусмотренные в том числе утвержденным паспортом безопасности".

Параллельно в "Металлисте" выражают большие сомнения относительно выводов проведенной по решению суда строительно-технической экспертизы, показавшей, что недостроенные жилые дома якобы соответствуют СНиПам, не нарушают санитарные и противопожарные нормы. Представители "Металлиста-Самара" сомневаются в беспристрастности и незаинтересованности эксперта. В частности, юристы завода, как и администрации города, не понимают, как может соответствовать СНиПам возведение 25-этажного и 16-этажного зданий на фундаменте 3-этажного склада. "Подвал недостроенных домов в день проведения экспертного исследования, а оно длилось всего пару часов, был весь залит водой, как и фундамент, — рассказал "СО" Антон Ефремов. — Под этим предлогом эксперт обследовать фундамент отказался, но в его заключении появился вывод о том, что фундамент нормальный и его конструктивные особенности предусматривают размещение на нем 25-этажного дома. Но если вы строили фундамент под 3-этажный склад, а разместили на нем высотный жилой дом, то вопрос безопасности объекта должен быть предметом более серьезного исследования. Ведь не сегодня-завтра этот дом может рухнуть. О том, что возведение двух высотных жилых домов нарушает права третьих лиц, в частности крупного предприятия ОПК, продукция которого необходима Министерству обороны, эксперт тоже не сказал ни слова. Между тем соблюдение требований безопасности такого предприятия, тем более в условиях проведения СВО, является задачей первостепенной важности".