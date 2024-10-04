16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Россельхозбанк выпустил лимитированную серию монет к Дню учителя НОВИКОМ провел деловой завтрак для бизнес-сообщества Ростова-на-Дону Стартует осенний этап всероссийской акции "Неделя без турникетов" НОВИКОМ поддерживает кооперацию науки и производства Эксперты ВТБ научили школьников из 36 стран, как не попасться в сети дроповодов

Банки Финансы

Россельхозбанк выпустил лимитированную серию монет к Дню учителя

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

К Дню учителя (5 октября) Россельхозбанк подготовил подборку серебряных монет, которые символизируют высокие достижения и вклад педагогов в развитие общества и призваны напоминать о благодарности за их труд.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В серии - монеты "Самый лучший класс", "Школьная пора", монеты с изображением писателя Ф.М.Достоевского, поэтов Н.А.Некрасова и А.А.Фета и другие сюжеты.

Каждая монета отчеканена из серебра 925 или 999 пробы и имеет диаметр 33-38,61 мм.

"Учителя играют ключевую роль в формировании будущего нашей страны, и мы считаем важным подчеркивать их работу. Специальная подборка памятных монет - это наш способ выразить уважение и признательность за их неоценимый вклад в образование и воспитание молодежи", - отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Михаил Ферапонтов.

Помимо символического значения, памятные монеты из драгоценных металлов имеют тенденцию дорожать, что позволяет рассматривать их в качестве инвестиционного инструмента.

Монеты доступны для покупки на официальном маркетплейсе coins.rshb.ru и в офисах РСХБ во всех регионах присутствия банка.

Реклама. rshb.ru

2SDnjeLQBpE

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ "О рекламе": https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3