Россельхозбанк выпустил лимитированную серию монет к Дню учителя

К Дню учителя (5 октября) Россельхозбанк подготовил подборку серебряных монет, которые символизируют высокие достижения и вклад педагогов в развитие общества и призваны напоминать о благодарности за их труд.

В серии - монеты "Самый лучший класс", "Школьная пора", монеты с изображением писателя Ф.М.Достоевского, поэтов Н.А.Некрасова и А.А.Фета и другие сюжеты.

Каждая монета отчеканена из серебра 925 или 999 пробы и имеет диаметр 33-38,61 мм.

"Учителя играют ключевую роль в формировании будущего нашей страны, и мы считаем важным подчеркивать их работу. Специальная подборка памятных монет - это наш способ выразить уважение и признательность за их неоценимый вклад в образование и воспитание молодежи", - отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Михаил Ферапонтов.

Помимо символического значения, памятные монеты из драгоценных металлов имеют тенденцию дорожать, что позволяет рассматривать их в качестве инвестиционного инструмента.

Монеты доступны для покупки на официальном маркетплейсе coins.rshb.ru и в офисах РСХБ во всех регионах присутствия банка.