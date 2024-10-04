ДОМ.РФ: Самарская область возобновила Единую ипотеку для ИТ-специалистов по ставке до 4%

В Самарской области возобновлена Единая ипотека для ИТ-специалистов. Оформить ипотечный кредит по программе можно по ставке на 2 процентных пункта ниже, чем по федеральной "ИТ-ипотеке". Максимальный размер кредита по региональной программе составляет 8 млн руб. Оператором Единой ипотеки выступает ДОМ.РФ.
"ДОМ.РФ и правительство Самарской области имеют успешный опыт совместной реализации региональных ипотечных программ. Ускоренная цифровизация экономики повышает спрос на ИТ-специалистов. Уверен, что продление программы окажет положительный эффект на развитие кадрового потенциала сферы информационных технологий в регионе", — отметил заместитель директора подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Сергей Овсянкин.
Единая ипотека действует в 13 регионах России. В 2023 году жильё по программе купили более 1,5 тыс. семей на сумму более 7 млрд рублей.
"Региональные власти на протяжении последних лет оказывают всестороннюю поддержку ИТ-отрасли, способствуя созданию современной инфраструктуры, формированию комфортных условий для жизнедеятельности профильных компаний, подготовки и удержания кадров. Безусловно, такая дополнительная мера поддержки самарских "айтишников" очень важна и уже пользуется повышенным внимание. Только за прошлый год в Самарской области на условиях федеральной "ИТ-ипотеки" оформлено около 1000 ипотечных кредитов", — отметил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.
В Самарской области программу реализует Банк ДОМ.РФ. Подать заявку на льготную ипотеку можно по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 50 и г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 31Д.
Единая ипотечная программа запущена в 2021 году, она позволяет стандартизировать льготные региональные ипотечные программы. Это делает меры поддержки более доступными для граждан, обеспечивает их адресную направленность. При этом граждане могут воспользоваться максимальным количеством мер господдержки федерального и регионального уровней.
Программа льготного ипотечного кредитования сотрудников ИТ-компаний Самарской области запущена региональным правительством и ДОМ.РФ в 2023 году.
В первый год ее реализации выдано ипотечных кредитов на общую сумму более 200 млн рублей.