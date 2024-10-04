ДОМ.РФ: Самарская область возобновила Единую ипотеку для ИТ-специалистов по ставке до 4%

В Самарской области возобновлена Единая ипотека для ИТ-специалистов. Оформить ипотечный кредит по программе можно по ставке на 2 процентных пункта ниже, чем по федеральной "ИТ-ипотеке". Максимальный размер кредита по региональной программе составляет 8 млн руб. Оператором Единой ипотеки выступает ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ и правительство Самарской области имеют успешный опыт совместной реализации региональных ипотечных программ. Ускоренная цифровизация экономики повышает спрос на ИТ-специалистов. Уверен, что продление программы окажет положительный эффект на развитие кадрового потенциала сферы информационных технологий в регионе", — отметил заместитель директора подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Сергей Овсянкин.

Единая ипотека действует в 13 регионах России. В 2023 году жильё по программе купили более 1,5 тыс. семей на сумму более 7 млрд рублей.

"Региональные власти на протяжении последних лет оказывают всестороннюю поддержку ИТ-отрасли, способствуя созданию современной инфраструктуры, формированию комфортных условий для жизнедеятельности профильных компаний, подготовки и удержания кадров. Безусловно, такая дополнительная мера поддержки самарских "айтишников" очень важна и уже пользуется повышенным внимание. Только за прошлый год в Самарской области на условиях федеральной "ИТ-ипотеки" оформлено около 1000 ипотечных кредитов", — отметил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

В Самарской области программу реализует Банк ДОМ.РФ. Подать заявку на льготную ипотеку можно по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 50 и г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 31Д.