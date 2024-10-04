Пожар в здании бывшего кинотеатра "Юность" ликвидировали

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В Самаре ликвидировали пожар в заброшенном здании на ул. Ново-Вокзальной, 28, где раньше находился кинотеатр "Юность". Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.