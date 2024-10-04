Благодаря проекту Фонда "Экология" РСХБ популяция зубров во Владимирской области увеличилась на 16 особей

4 октября мир во всем мире отмечается Всемирный день защиты животных. Официальный статус этот день получил в 1931 году на Международном конгрессе сторонников охраны природы во Флоренции. В России Всемирный день защиты животных отмечается с 2000 года, и его цель — привлечь внимание к видам, находящимся под угрозой исчезновения.

Сегодня около 60 видов животных России находятся на грани исчезновения, включая таких уникальных представителей, как амурский тигр, снежный барс, дальневосточный леопард и зубр. Потеря этих животных может стать непоправимым ударом по экосистемам, где они играют ключевую роль. Например, зубры — крупнейшие наземные млекопитающие Европы — важны для поддержания биоразнообразия лесов. Они способствуют распространению семян и поддерживают баланс растительности, что положительно сказывается на других видах.

В декабре 2023 года Россельхозбанк совместно с Фондом "Экология" запустили проект "Защити краснокнижных животных" на поддержание популяции краснокнижных зубров Клязьминско-Лухского заказника.

Владимирская область находится на северо-восточной границе исторического ареала зубра. С 1989 г. здесь проводятся работы по восстановлению вольной популяции. В настоящее время в Клязьминско-Лухском заказнике численность зубров составляет около 100 особей.

В рамках проекта в 2023 году "Защити краснокнижных животных" сотрудники и клиенты Россельхозбанка направили более 420 тысяч рублей. На вырученные средства было приобретено 36800 кг сена, 5100 кг зерна и 300 кг соли для 98 взрослых особей и детёнышей зубров. Благодаря вашей поддержке, поголовье увеличилось на 16 детенышей зубра.

На протяжении XX века зубры находились на грани вымирания. С активным заселением Европы людьми численность зубров сокращалась: кроме прямой бесконтрольной охоты, уничтожались леса, осваивались территории под сельское хозяйство. Только благодаря усилиям по разведению в неволе и последующему выпуску удалось вернуть их популяцию. Сегодня в России обитает около 1500 особей, но этого недостаточно для стабильного восстановления вида. Каждую зиму зубры сталкиваются с дефицитом пищи, особенно в снежные месяцы, когда доступ к кормам затруднен. В настоящее время Фонд Экология продолжает сбор средств для закупки кормов на зимний период 2024–2025 гг. В первую очередь, подкормки помогают возрастным зубрам и молодым телятам перенести холодное время года. Внести свой вклад в сохранение редких видов может каждый до 1 ноября 2024 года на сайте Фонда или баллами программы лояльности Россельхозбанка "Урожай". Уже собрано 270 363,02 из 919 380 рублей. Давайте вместе сохраним уникальные виды для будущих поколений", — комментирует директор Фонда "Экология" Эльмира Морозова.