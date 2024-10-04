Самарцев пригласили на оперу Верди "Аида"

"Аида", действие которой происходит в Древнем Египте, была написана для современного Египта своей эпохи и впервые увидела свет на сцене одного из первых театров африканского континента - королевской оперы Каира. В этой опере есть все, что привлекает публику в театр: любовь и соперничество, война и страсть, экзотические танцы и торжественные шествия. А размах событий, совершающихся в ней, - война одной нации с другой, реванш побежденных, политика и шпионаж, - заставляет постановщиков век за веком соревноваться в пышности и эффектах сценических воплощений "Аиды".
Зрители же упоенно следят за тем, как египетский военачальник Радамес, пленная эфиопская принцесса Аида и дочь фараона Амнерис должны сделать невозможный выбор: любовь или Родина, любовь или свобода, любовь или месть, а в конечном счете - любовь или жизнь. Передать ту космических масштабов драму, что разворачивается в душе каждого из героев, помогает безупречное оркестровое и мелодическое письмо Верди, достигшего в этой опере вершины своего композиторского мастерства. Дирижер Андрей Данилов, дирижер-постановщик Александр Анисимов, режиссер-постановщик Юрий Александров, художник-постановщик Вячеслав Окунев.
Оперу можно послушать в Самарском театре оперы и балета 12 октября (12+).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.