Самарцев пригласили на оперу Верди "Аида"

"Аида", действие которой происходит в Древнем Египте, была написана для современного Египта своей эпохи и впервые увидела свет на сцене одного из первых театров африканского континента - королевской оперы Каира. В этой опере есть все, что привлекает публику в театр: любовь и соперничество, война и страсть, экзотические танцы и торжественные шествия. А размах событий, совершающихся в ней, - война одной нации с другой, реванш побежденных, политика и шпионаж, - заставляет постановщиков век за веком соревноваться в пышности и эффектах сценических воплощений "Аиды".

Зрители же упоенно следят за тем, как египетский военачальник Радамес, пленная эфиопская принцесса Аида и дочь фараона Амнерис должны сделать невозможный выбор: любовь или Родина, любовь или свобода, любовь или месть, а в конечном счете - любовь или жизнь. Передать ту космических масштабов драму, что разворачивается в душе каждого из героев, помогает безупречное оркестровое и мелодическое письмо Верди, достигшего в этой опере вершины своего композиторского мастерства. Дирижер Андрей Данилов, дирижер-постановщик Александр Анисимов, режиссер-постановщик Юрий Александров, художник-постановщик Вячеслав Окунев.

Оперу можно послушать в Самарском театре оперы и балета 12 октября (12+).