Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом об избиении самарцев мигрантами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий мигрантов в отношении жителей Самарской области.
По данным соцсетей, группа мигрантов из стран ближнего зарубежья без каких-либо причин напала и жестоко избила троих жителей в Самаре.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, совершенное группой лиц).
Бастрыкин поручил и. о. руководителя самарского СУ СК Козлову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек