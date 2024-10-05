Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом об избиении самарцев мигрантами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий мигрантов в отношении жителей Самарской области.

По данным соцсетей, группа мигрантов из стран ближнего зарубежья без каких-либо причин напала и жестоко избила троих жителей в Самаре.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, совершенное группой лиц).

Бастрыкин поручил и. о. руководителя самарского СУ СК Козлову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.