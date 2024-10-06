В Самаре пешеход погиб под колесами иномарки на ул. 22-го Партсъезда

В Самаре днем 5 октября на ул. 22-го Партсъезда пенсионер на иномарке сбил 54-летнего пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло в 13:50. По предварительным данным полицейских, 66-летний водитель автомобиля Hyundai при выезде с дворовой территории на проезжую часть наехал на мужчину, который не собирался переходить дорогу.

Полицейские уточнили, что пешеход от полученных травм скончался в машине "скорой помощи".

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.