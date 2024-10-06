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Футбол Спорт

Жилсон Беншимол: "Никто не любит получать голы в конце матча"

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нападающий "Акрона" Жилсон Беншимол после матча с "Пари НН" (2:2) пообщался с журналистами. Он поделился мнением о матче, о комбинациях со Стефаном Лончаром и рассказал о смене позиции.

— Сложный матч, команда могла выиграть, но упустила победу на последних минутах. Какие эмоции?

— Конечно, ситуация была бы лучше, если бы мы смогли добыть сегодня три очка и выйти победителем. Никто не любит получать голы в конце матча. Сегодня было достаточно моментов, мы могли забивать, но не забивали. Конечно же, все поникшие, хотелось победить

— Какие-то комбинации с Лончаром наигрывали, удивительно, что сначала Жилсон забил с передачи Стефана, а потом наоборот?

— Нельзя сказать, что мы тренируем какие-то специальные комбинации. У меня нет с ним сложностей, потому что мы оба говорим на английском языке. Любой, кто оказался бы в этой зоне, должен был забивать.

— Изначально вы играли на позиции центрального нападающего, но в последних матчах главный тренер ставит вас во фланг. С чем связана смена позиции, и комфортно ли играть?

— Когда начинал заниматься футболом, всегда был нападающим. На данный момент тренер увидел, что я могу помочь на фланге, играя правого вингера, что я и стараюсь делать — приносить пользу команде, и в последних двух матчах у меня это получается. Я футболист, должен адаптироваться к любым изменениям, где бы меня не поставили.

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