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Футбол Спорт

"Крылья Советов" уступили "Локомотиву" со счетом 0:1

МОСКВА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 11-м туре Мир РПЛ 6 октября "Крылья Советов" в Москве на "РЖД Арене" встречались с "Локомотивом". Итог встречи - 1:0 в пользу столичного клуба.

Фото: pfcks.ru

Несмотря на преимущество самарцев по голевым моментам и ударам по воротам, единственный мяч забили железнодорожники на 75-й минуте встречи, отличился Тимур Сулейманов — 1:0.

На 35-й минуте из-за полученного повреждения Гленн Бейл был заменен.

В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с "Оренбургом". Игра 12-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 20 октября, в 17:30.

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