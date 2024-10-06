"Крылья Советов" уступили "Локомотиву" со счетом 0:1

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В 11-м туре Мир РПЛ 6 октября "Крылья Советов" в Москве на "РЖД Арене" встречались с "Локомотивом". Итог встречи - 1:0 в пользу столичного клуба.