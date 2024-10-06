"Крылья Советов" уступили "Локомотиву" со счетом 0:1

В 11-м туре Мир РПЛ 6 октября "Крылья Советов" в Москве на "РЖД Арене" встречались с "Локомотивом". Итог встречи - 1:0 в пользу столичного клуба.
Несмотря на преимущество самарцев по голевым моментам и ударам по воротам, единственный мяч забили железнодорожники на 75-й минуте встречи, отличился Тимур Сулейманов — 1:0.
На 35-й минуте из-за полученного повреждения Гленн Бейл был заменен.
В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с "Оренбургом". Игра 12-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 20 октября, в 17:30.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️