Правоохранители проверят данные об угрозах самарским школам

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в силовые структуры передана поступившая ей информация относительно школ Самарской области.

"Самара, Новокуйбышевск, Хабаровск: инфо о каналах с угрозами школам направили в правоохранительные органы", — написала Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

Некоторое время назад Екатерина Мизулина уже публиковала подобное сообщение. В тот раз более подробно ситуацию разъяснила руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества Самарской области" Екатерина Колотовкина. Последняя уточнила, что в телегам-каналах распространяют информацию о якобы готовящемся "колумбайне". По данным Колотовкиной, такие "вбросы" "инициируются из-за рубежа".