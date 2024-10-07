Правоохранители проверят данные об угрозах самарским школам

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в силовые структуры передана поступившая ей информация относительно школ Самарской области.
"Самара, Новокуйбышевск, Хабаровск: инфо о каналах с угрозами школам направили в правоохранительные органы", — написала Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.
Некоторое время назад Екатерина Мизулина уже публиковала подобное сообщение. В тот раз более подробно ситуацию разъяснила руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества Самарской области" Екатерина Колотовкина. Последняя уточнила, что в телегам-каналах распространяют информацию о якобы готовящемся "колумбайне". По данным Колотовкиной, такие "вбросы" "инициируются из-за рубежа".
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.