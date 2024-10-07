В Самаре выделили 8,7 млн рублей на ремонт кинотеатра "Фурор"

Театр "Самарская площадь" ищет подрядчиков, которые отремонтируют объект культурного наследия регионального значения - кинотеатр "Фурор" (ул. Садовая, 231).

На эти цели выделяют 8,75 млн рублей. Победителя торгов определят после 24 октября. Он должен выполнить работы в три этапа, а завершить до 15 декабря текущего года.

Подрядчику будет нужно восстановить кирпичную кладку и облицовку цоколя, утеплить фасады на здании, устроить карниз из кирпича, восстановить крышу и т.д.