В Самаре выделили 8,7 млн рублей на ремонт кинотеатра "Фурор"

Театр "Самарская площадь" ищет подрядчиков, которые отремонтируют объект культурного наследия регионального значения - кинотеатр "Фурор" (ул. Садовая, 231).
На эти цели выделяют 8,75 млн рублей. Победителя торгов определят после 24 октября. Он должен выполнить работы в три этапа, а завершить до 15 декабря текущего года.
Подрядчику будет нужно восстановить кирпичную кладку и облицовку цоколя, утеплить фасады на здании, устроить карниз из кирпича, восстановить крышу и т.д.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.